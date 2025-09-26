Aena se niega a ceder El Prat y el resto de aeropuertos a las CCAA

Los independentistas catalanes siguen presionando al Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir más concesiones. Después de haber logrado que el Gobierno apruebe una supuesta quita de la deuda para las comunidades autónomas, haber acordado dotar de mayor autonomía a la Agencia Tributaria regional y haber pactado obligar a las grandes empresas que ofrezcan sus servicios de atención al cliente en las lenguas cooficiales, los secesionistas tratan de que el Estado transfiera la gestión de los aeropuertos a Cataluña.

Ante la predisposición de Sánchez a la hora de satisfacer las demandas de sus socios de Gobierno con el único fin de permanecer en Moncloa, otras regiones también han comenzado a exigir al Gobierno la gestión aeroportuaria, como Baleares y Andalucía. Sin embargo, Aena ha publicado un comunicado en el que asegura que defenderá la integridad de la actual red de aeropuertos. No obstante, lo cierto es que si finalmente al Ejecutivo le conviene ceder la gestión de los aeropuertos a las regiones que lo soliciten, lo hará, satisfaciendo una vez más a los partidos separatistas.

El Gobierno tendrá la última palabra

La empresa pública que gestiona los aeropuertos en nuestro país ha remitido este viernes un comunicado a la CNMV en el que asegura que la red aeroportuaria seguirá bajo un sistema integrado. Asimismo, la compañía ha querido destacar la solidez del marco legal que ampara este sistema, respondiendo de esta forma a TCI Fund, el fondo que dirige Chris Hohn y que es uno de los accionistas más relevantes, que envió en el día de ayer una carta al consejo de administración de Aena exigiendo que se defienda la actual propiedad y gobernanza de la compañía.

A este respecto, desde Aena detallan que, tras la publicación de su comunicación oficial del 30 de julio de 2024, ha mantenido un seguimiento "atento, constante y pormenorizado" de cualquier posible decisión en este ámbito, tal y como se comprometió a hacer. Además, la compañía asegura que ha expresado ante las administraciones públicas la importancia de mantener una gestión integrada de la red aeroportuaria, puesto que resulta fundamental para la economía del conjunto del país y para los accionistas de la empresa.

Ahora bien, no podemos olvidar que la última palabra queda en manos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien ya ha demostrado que está dispuesto a hacer las cesiones necesarias para permanecer al frente del Gobierno. Por tanto, si finalmente al líder socialista le interesase aprobar la transferencia de la gestión de los aeropuertos a Cataluña, es muy probable que, pese a lo comunicado por Aena, se decidiera fragmentar la red aeroportuaria del país.

En este contexto, de hecho, resulta llamativo que en su comunicado Aena asegure que no tiene constancia de que exista ninguna propuesta o proyecto político en este sentido que haya logrado un grado de concreción relevante. Sin embargo, el pasado 17 de septiembre, Junts propuso en el Congreso crear una nueva filial de Aena en Cataluña que gestione de forma autónoma los aeropuertos de Barcelona, Gerona, Reus y Sabadell. Por su parte, el PP de Baleares ha pedido recientemente la cogestión de sus aeropuertos y la Junta de Andalucía, también del PP, estaría elaborando un modelo de gestión propia de sus aeropuertos.

Más despilfarro en aeropuertos

Todo ello se produce en un momento en el que el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un plan de inversión por casi 13.000 millones de euros entre los años 2027 y 2031 para adaptar las instalaciones al crecimiento de la demanda. De hecho, en el comunicado remitido a la CNMV, Aena destaca que preservar el modelo actual resulta "especialmente relevante" en un momento en que afronta este ciclo de inversiones.