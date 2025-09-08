ERC aprieta a Sánchez e Illa y anuncia una proposición en el Congreso para que Cataluña recaude el IRPF

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, mueve ficha. Este lunes ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley para facultar a la Generalidad de Cataluña para la recaudación, gestión e inspección de todos los tributos que se cobran en la región, empezando por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el IRPF.

A fin de satisfacer el pacto alcanzado entre socialistas y republicanos se requiere de la modificación de tres leyes: la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA); la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común; y la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña. En el caso de la LOFCA, es imprescindible el voto a favor de la mayoría absoluta del Congreso. En los otros dos casos basta con una mayoría simple.

Con el objetivo de presionar a los socialistas, el grupo parlamentario de ERC en el Congreso, dirigido por Gabriel Rufián, presentará esta misma semana la propuesta republicana. Eso forzara al PSOE a manifestarse porque, según ha declarado Junqueras en compañía de Rufián, "el partido socialista debe decidir si cumple o no cumple los acuerdos a los que ha llegado. No hay acuerdo a pesar de que llegaron a este acuerdo. El PSC en el acuerdo de investidura de Salvador Illa y el PSOE en su ejecutiva federal aceptaron este acuerdo. Pero ahora no lo quieren cumplir".

Junqueras ha insistido durante la presentación en que la propuesta de financiación "es una propuesta aprobada, reconocida y aceptada por parte del Partido Socialista de Cataluña y avalada por la ejecutiva federal del PSOE".

En palabras del propio dirigente indultado, "la propuesta es que Cataluña pase de recaudar 5.000 millones de IRPF a 30.000 millones de IRPF. Este es un salto muy relevante porque daría cobertura a buena parte de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña. Aseguraría la capacidad de gasto de buena parte del gobierno de Cataluña en muchos ámbitos. Es una propuesta importante que ya hemos pactado con el partido socialista".

Sin presupuestos ni en Barcelona ni en Madrid

En cuanto a la negociación tanto de los presupuestos de la Generalidad como de los Presupuestos Generales del Estado, el líder republicano ha manifestado que "mientras no se resuelvan o no se avance en dos cuestiones fundamentales como son el acuerdo del sistema de financiación, que hace once años que está caducado, y el modelo de recaudación fiscal no habrá presupuestos. No habrá negociación presupuestaria porque nosotros queremos los mejores presupuestos, nosotros queremos negociar unos buenos presupuestos y los presupuestos sólo serán buenos en la medida en que puedan incorporar los recursos que se derivan de un nuevo modelo de financiación y que se derivan también de la capacidad de recaudar un impuesto tan importante como el IRPF".

A ERC ya no le vale el gesto del gobierno catalán, que aprobó la semana pasada un decreto ley para reforzar y ampliar las funciones de la Agencia Tributaria de Cataluña, el nuevo ente autonómico que deberá asumir la gestión, control, inspección y recaudación del total del IRPF en 2028, según la última promesa del PSC a ERC.

El objetivo de este decreto es que la Agencia Catalana disponga de las herramientas jurídicas y organizativas propias de una hacienda estatal. A tal efecto, el decreto ley modifica el Libro segundo del Código tributario de Cataluña, aprobado en 2017 y que regula la Administración tributaria de la Generalidad. En el texto del decreto ley se fija que "el establecimiento de un sistema de financiación singular para la Generalidad comporta un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos y un aumento sustancial del volumen y complejidad de las funciones que deberá asumir la ATC".