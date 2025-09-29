Alerta de sobrecompra en el sector bancario estadounidense: ¿Consolidación a la vista?

Durante las últimas semanas el sector bancario del mercado estadounidense ha registrado un importante proceso de subidas, las cuales pueden propiciar que los vendedores vuelvan a aparecer en este sector, puesto que, la aparición de velas doji en los principales activos del sector bancario durante las últimas sesiones nos aportan señales de incertidumbre, por lo que el movimiento comprador podría estar agotándose en estas últimas sesiones.

En este sentido, vamos a analizar en primer lugar el comportamiento general del sector bancario del mercado estadounidense con el análisis del Índice Dow Jones Banks.

En la imagen tenemos el gráfico diario del Índice Dow Jones Banks, donde observamos que, durante las últimas semanas el precio ha desarrollado importantes subidas de un 53% aproximadamente desde los mínimos de comienzos del mes de abril. De este modo, en las últimas sesiones estamos asistiendo a la aparición de numerosas velas doji, las cuales nos indican la incertidumbre por parte del mercado de continuar con el actual proceso de subidas.

En este sentido, comenzamos a vigilar la potencial perforación de soportes de cara a asistir a un tramo de consolidación a lo largo de las próximas semanas, siendo el primer nivel de soporte a vigilar el área de los 780,96 puntos. Si el precio termina una sesión bursátil por debajo de dicho nivel de soporte, las probabilidades de asistir a una consolidación incrementarán, siendo los siguientes soportes para vigilar el área de los 747,80 y los 710,66 puntos.

De este modo, el sector se encuentra fuerte, pero, las probabilidades de asistir a una consolidación en los principales bancos estadounidenses aumentarán en el momento en que se produzca la pérdida de soportes relevantes en el Índice de referencia.

Este es el escenario que ya ha sucedido en una de las compañías más importantes del sector bancario estadounidense, hablamos de Citigroup, compañía que, como vamos a observar, está atacando niveles de soportes relevantes en las últimas horas en las inmediaciones de los 101,69$ por acción, de modo que, los vendedores pueden estar comenzando a presionar en las acciones de la compañía, en la búsqueda de atacar importantes niveles de soporte en las inmediaciones de los 89,70$ por acción.

En la imagen tenemos el gráfico diario de la cotización de Citigroup (C), donde observamos que, como adelantábamos anteriormente, el activo bajo estudio está atacando niveles de soportes muy importantes sobre los 101,69$ por acción y, el oscilador MACD se encuentra muy cerca de producir la activación de cortes descendentes, pudiendo abrir con ello el camino a asistir a un debilitamiento del activo durante las próximas sesiones, por lo que mantendremos abierto este escenario de consolidación siempre y cuando no asistamos a precios de cierres diarios por encima de los máximos anuales en las inmediaciones de los 105,59$ por acción.

