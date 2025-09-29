El pasado viernes, la Seguridad Social publicó los últimos datos de pensiones y pensionistas de agosto. En el octavo mes del año, el sistema terminó con un total de 10.379.303 pensiones dirigidas a 9.389.688 personas, un nuevo récord histórico.

Como viene ocurriendo sistemáticamente, la nómina de las pensiones también se eleva cada vez más mes a mes. En agosto, ascendió hasta los 13.638,1 millones de euros, por lo que la pensión media del sistema alcanzó los 1.314 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Cabe recordar que esta cifra engloba las distintas clases de pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. La pensión que más beneficiarios tiene en la actualidad es la pensión de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total). De media, su cuantía se situó en los 1.508,7 euros mensuales, un 4,4% más alta que hace un año. Si nos limitamos solo a la pensión de jubilación del Régimen General, estamos hablando de 1.667,6 euros mensuales.

Sin embargo, a pesar de que la pensión de jubilación es la más numerosa del sistema, los datos de la Seguridad Social revelan un fenómeno muy llamativo: el número de pensiones por incapacidad sube 4 veces más que el de jubilados.

Se disparan las incapacidades

Así, tal y como se observa en la tabla, mientras que el 1 de septiembre las pensiones por incapacidad permanente se incrementaron un 6,17%, las de jubilación, lo hicieron un 1,63%.

Así, el pasado el 1 de septiembre había 1.038.484 pensiones por incapacidad en vigor en España, 60.319 más que un año antes. En el siguiente cuadro se puede observar también la cantidad de pensiones que hay por categoría. Solo las pensiones de viudedad y de orfandad bajaron ligeramente.

La explicación del Ministerio

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social explican a Libre Mercado que "el incremento de las pensiones de Incapacidad Permanente se debe, en parte, al incremento de las altas y, sobre todo, a una importante reducción de las bajas debido a un cambio de criterio (únicamente con efectos estadísticos), y es que, a partir de abril de 2024 la conversión de pensionistas de Incapacidad Permanente a pensionista de Jubilación derivada de Incapacidad Permanente ha pasado de ser 65 años a ser 66 años y 6 meses, que es la edad ordinaria de jubilación". Añaden que "no tiene implicaciones de gasto, es una mera cuestión administrativa y estadística".

En este punto, el experto en pensiones Jon González señala que, entonces, estaríamos ante "una reducción "artificial" del crecimiento en el número de pensiones de jubilación".

Las pensiones contributivas de incapacidad permanente siguen aumentando en número (+6,2% interanual) con mucha mayor velocidad que antes. Se debe principalmente al retraso en la edad de cambio a la pensión de jubilación desde la de incapacidad. (Pero en ese caso implica… pic.twitter.com/BO8jiOqO3u — Jon González (@Jongonzlz) September 26, 2025

Preguntados por el porcentaje de las que son altas por incapacidad nuevas respecto a las que están esperando a pasar a la jubilación por el cambio estadístico, el departamento de Elma Saiz no ha facilitado la cifra. Por tanto, lo único que sabemos es que se están concediendo más pensiones nuevas por incapacidad que antes, pero no sabemos la cifra.

Auge de las bajas laborales

Sea como fuere, al aumento del gasto en pensiones se une al aumento del coste de las bajas laborales por enfermedad común para la Seguridad Social. Tal y como denuncia la patronal de mutuas Amat en su último informe, el número de bajas se disparó un 121,55% en los últimos 9 años, superando las más de 8,7 millones de bajas en 2024. Sin embargo, en ese periodo el número de afiliados apenas subió un 30%, por lo que no estaría justificado ese ascenso.

Esta situación está asfixiando tanto a las empresas como a la Seguridad Social, cuya factura alcanzó en 2024 los 29.114,87 millones de euros a nivel nacional. De esta cuantía, 15.014,63 millones de euros corresponden al coste de las prestaciones económicas a cargo de la Seguridad Social y 14.100,24 millones de euros son en concepto de coste directo para las empresas.