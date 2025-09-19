Elma Saiz niega los informes sobre la quiebra de las pensiones y aplaude la propaganda de La Sexta

En España existe una grave brecha generacional como consecuencia de décadas en las que se ha desplegado un sistema de Seguridad Social, especialmente en lo relativo a las pensiones, que han hipotecado el futuro de los más jóvenes con el fin de garantizar el bienestar de los mayores que actualmente reciben una pensión. Así lo señalan organismos como el Instituto Juan de Mariana, que explican que el futuro de la economía española es incierto precisamente por la carga que supone el actual sistema de Seguridad Social para los más jóvenes.

No obstante, en línea con su posicionamiento habitual en relación con todos los problemas que afectan a la sociedad española, desde el Ejecutivo prefieren negar esta realidad. Tal es así que, para los representantes del Gobierno, a día de hoy el sistema de pensiones sigue siendo perfectamente viable y, en ningún caso, está en peligro su sostenibilidad. Así se ha pronunciado la propia ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, quien ha asegurado que los jóvenes de hoy recibirán su pensión cuando lleguen a la edad de jubilación.

El verdadero negacionismo

Aunque desde el Gobierno acusen continuamente de negacionistas a todos aquellos que expresan sus diferencias con respecto a la postura del Ejecutivo en relación con cualquier tema, lo cierto es que lo que resulta ser el verdadero negacionismo es el que pretende ignorar los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos. Esto es lo que hace la ministra de Seguridad Social al hablar del sistema de pensiones, queriendo negar su quiebra.

En una entrevista en RNE, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este jueves que las pensiones que cobrarán en el futuro los jóvenes cuando se jubilen están garantizadas, obviando de esta forma la brecha generacional y la quiebra del sistema de pensiones. Y es que, como hemos publicado en Libre Mercado, un informe reciente del IJM demuestra que las políticas sociales durante las últimas décadas han resultado especialmente negativas para los más jóvenes.

En este sentido, la ministra ha asegurado durante la entrevista que "la caja no se ha roto", subrayando además que los mensajes que ponen en duda la estabilidad del sistema de pensiones son producto de una oposición que se mantiene constantemente en la negación y que carece de un proyecto de futuro para España.

Así las cosas, la ministra aprovechó para hacer demagogia y apuntaba que "afortunadamente, ya no hay un gobierno del Partido Popular que les congelaba la pensión, que la subía un 0,25%, que de facto era una congelación de pensiones". Al mismo tiempo, Saiz expresó también que los exámenes realizados por la AIReF sobre el sistema de las pensiones son un ejercicio de "transparencia y de fortaleza" y no de "debilidad", presumiendo además de que estos informes validaron la última reforma de las pensiones.

Elogia a La Sexta

En cambio, para la ministra Elma Saiz, que considera que el sistema de pensiones no tiene ningún problema, poniendo así en duda las conclusiones del Instituto Juan de Mariana, quienes sí dicen la verdad y publican contenido de calidad es La Sexta. Así lo ha expresado la propia ministra en redes sociales, que aseguraba que "enfrentar a abuelos y a nietos es una irresponsabilidad que se rebate con datos y con un mínimo de coherencia". Lo que probablemente no se haya parado a pensar la ministra es que este supuesto enfrentamiento sería consecuencia, en todo caso, de los propios vicios de nuestro sistema de Seguridad Social.

Muy buen reportaje de hoy en @sextaNoticias. Enfrentar a abuelos y a nietos es una irresponsabilidad que se rebate con datos y con un mínimo de coherencia. pic.twitter.com/Si6jcAWdlQ — Elma Saiz (@SaizElma) September 18, 2025

En este reportaje que tanto ha gustado a la ministra, La Sexta defiende que la idea de que el actual sistema de Seguridad Social supone una importante carga sobre los jóvenes "se trata de un mantra que dista muchísimo de lo real". Así, en la pieza informativa se expone que "la pensión media es menor que el sueldo medio de los jóvenes y, en muchos casos, sus problemas tienen que ver con la vivienda y no con las pensiones", denunciando además que "crece cada vez más la idea de enfrentar a las generaciones".

De esta forma, incluyendo vídeos de divulgadores como Víctor Domínguez en los que se pone en duda el sistema de pensiones, La Sexta afirma que este "es un debate falso y sin sentido porque, para empezar, pensionista no es lo mismo que jubilado". A este respecto, argumentan que "nuestros impuestos sostienen más de 10 millones de pensiones entre las que están las de jubilación, sí, y las de viudedad y de incapacidad y, ojo, porque dentro de todo este grupo no hay una gran mayoría que viva mejor que los jóvenes".