Eduardo Garzón, economista de extrema izquierda y hermano del exministro de Consumo, Alberto Garzón, ha vuelto a atacar públicamente a la periodista Estefanía Molina después de haberla señalado por denunciar los crímenes del comunismo. De nuevo, Garzón ha querido ridiculizar a la periodista a través de redes sociales, señalando que Molina se dedica a difundir bulos en sus artículos de prensa, además de emplear como fuente informes realizados por organismos con fin espurios.

En concreto, Molina sostiene en una tribuna publicada la semana pasada en El País que las sociedades europeas se enfrentan a una fractura generacional a la que los políticos no se atreven a poner solución, puesto que siguen queriendo mantener altos niveles de deuda, grandes cantidades de gasto y unos sistemas de pensiones quebrados, incluso sabiendo del coste económico que supone a corto y largo plazo. "La realidad es que nuestro sistema de pensiones genera anualmente déficits que suponen un problema a largo plazo", afirma, subrayando que los jóvenes ya no creen en un sistema que sí logró garantizar el bienestar a las generaciones anteriores.

Garzón vuelve a señalarla

En este sentido, con el fin de dar visibilidad a su artículo, Molina detallaba en redes sociales que "si en nuestro país sumáramos todo el presupuesto de Casa Real, sindicatos, Iglesia, Igualdad, Defensa, ingreso mínimo vital, pensiones no contributivas, políticos y asesores, ello solo equivaldría al 15% de los 202.900 millones de euros destinados en 2024 al pago de las pensiones y su déficit". Así, la periodista explicaba que estas cifras demuestran "que tenemos un problema grave a largo y corto plazo: se carga sobre la masa laboral, muy empobrecida, el mantenimiento del statu quo o "confort" de la generación que disfrutó de más potencial de crecimiento económico, (...)".

Como señala el analista en reto generacional Jon González @Jongonzlz: si en nuestro país sumáramos todo el presupuesto de Casa Real, sindicatos, Iglesia, Igualdad, Defensa, ingreso mínimo vital, pensiones no contributivas, políticos y asesores, ello solo equivaldría al 15% de los… pic.twitter.com/GxxmZaAVij — Estefania Molina 🇺🇦 (@EstefMolina_) September 12, 2025

De hecho, la periodista afirmaba en redes sociales que François Bayrou, primer ministro de Francia hasta hace escasos días, era el único que se atrevía en Europa a decir que, como consecuencia de todo lo anterior, "queda así mucho menos dinero para las prioridades de la juventud actual". De esta forma, Molina aseguraba que "no podemos esperar esa misma honestidad de PP y PSOE", señalando además a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, según la cual quienes exponen esta realidad lo hacen con el fin de generar una "peligrosa fractura generacional". Sin embargo, para Molina esta fractura entre las distintas generaciones ya existía previamente: "las viejas democracias europeas ya solo legislan primando los intereses de los 'baby-boomers' frente a las generaciones que suben, al coste que sea, porque se juegan muchísimos votos en ello", aseveraba.

Ante este mensaje, donde Estefanía Molina exponía con gran acierto uno de los problemas más graves de nuestra sociedad, economista de extrema izquierda, Eduardo Garzón, no pudo sino mostrar su sorpresa –como ya hizo anteriormente– con que El País publicara un artículo de estas características. "Es alucinante y tremendamente indignante que haya una columnista en El País difundiendo bulos que lee por Twitter (de un ingeniero industrial, no un analista en reto generacional como dice) en vez de utilizar información de calidad o en vez de preguntar a expertos en la materia".

Es alucinante y tremendamente indignante que haya una columnista en @el_pais difundiendo bulos que lee por Twitter (de un ingeniero industrial, no un analista en reto generacional como dice) en vez de utilizar información de calidad o en vez de preguntar a expertos en la materia. https://t.co/WR9908T06Z — Eduardo Garzón (@edugaresp) September 12, 2025

Evidentemente, la periodista no permitió que Garzón le acusara de difundir bulos y decidió detallarle las cifras concretas proporcionadas por Fedea.

Eduardo, me estás acusando de "difundir bulos que leo por Twitter". Te paso los datos, verás: El déficit contributivo de las pensiones contributivas se cifró a 2023 en 56.000 millones de euros. FUENTE: Fedea, publicado por EL PAÍS. https://t.co/Eevrb4qJqq El déficit… https://t.co/20Jcu3Bu9F pic.twitter.com/22UVgmK7fk — Estefania Molina 🇺🇦 (@EstefMolina_) September 12, 2025

Así las cosas, la respuesta de Garzón a los datos proporcionados por Molina no ha pasado por hacer referencia a ningún estudio o estadística con la que pueda sustentar su opinión. Más bien al contrario: mostrando su incapacidad para la confrontación dialéctica, prefirió señalar los supuestos intereses ocultos de Fedea a la hora elaborar estos informes. "Son datos de un organismo (Fedea) cuyos principales patrocinadores son bancos y aseguradoras que hacen negocio con las pensiones privadas, de ahí su interés en deslegitimar a toda costa las pensiones públicas (incluyendo las estimaciones trucadas que difundes)", apuntaba. De este modo, concluía: "Seamos serios".

Son datos de un organismo (Fedea) cuyos principales patrocinadores son bancos y aseguradoras que hacen negocio con las pensiones privadas, de ahí su interés en deslegitimar a toda costa las pensiones públicas (incluyendo las estimaciones trucadas que difundes). Seamos serios... https://t.co/oOguQTyiRa pic.twitter.com/8tdtmwspS6 — Eduardo Garzón (@edugaresp) September 12, 2025

Con todo, haciendo referencia a su discusión con el economista, la periodista ha publicado finalmente otro mensaje en redes sociales donde explica que, aunque desde la extrema izquierda crean que señalar el problema de las pensiones sea una moda, ella misma alertaba de esta cuestión en el año 2022.

Algunos creen que señalar la injusticia generacional es una especie de "moda". La realidad: algunos llevamos muchos años comprometidos con el tema, incluso cuando no era popular como ahora. Esta misma tribuna publiqué en EL PAÍS en 2022. La política sigue mirando para otro lado. pic.twitter.com/ZO9RMC2r2j — Estefania Molina 🇺🇦 (@EstefMolina_) September 15, 2025

"Algunos creen que señalar la injusticia generacional es una especie de "moda"", afirmaba Molina, que añadía que, en realidad, "algunos llevamos muchos años comprometidos con el tema, incluso cuando no era popular como ahora".