"Sin pensión. Retírate rico" La provocadora campaña de Trade Republic y Kappa

Si hay algo que diferencia a Trade Republic de otros neobancos online que han florecido en los últimos años en todo el mundo es su sesgo evidente y confesado hacia la inversión, hacia los planes de inversión y ahorro sistemático para dotar de independencia y futuro a sus clientes. Es un banco más interesado en captar capital que vaya creciendo en forma de patrimonio para sus clientes, que en ofrecer préstamos.

Ahora, Trade Republic se ha aliado con la firma de ropa deportiva italiana Kappa para lanzar una campaña que busca captar la atención de la gente más joven y que tienen un eslógan provocador: "No pension. Retire Rich". En cuatro palabras, Kappa y Trade Republic resumen la filosofía que defienden y que se basa en la capacidad que los mercados financieros, el ahorro sistemático y el interés compuesto tienen para generar y hacer crecer el patrimonio, sobre todo, de los más jóvenes, ya que cuanto antes uno empiece a invertir de forma sistemática y diversificada, más patrimonio se acumulará en el momento de la jubilación, de modo y manera que no será necesario depender de la pensión pública.

Con esta campaña, la moda deportiva italiana se encuentra con una nueva cultura financiera. De esta manera ambas firmas fusionan el estilo urbano con un mensaje contundente: No Pension. Retire Rich. El resultado es mucho más que una camiseta. Es un símbolo que se puede llevar puesto para una generación que entiende que el sistema de pensiones ya no funciona y que, por lo tanto, necesita tomar el control de su futuro y volverse financieramente activa. Una generación que entiende: si queremos retirarnos ricos, tenemos que hacerlo por nuestra cuenta.

Recientemente Trade Republic anunció además una nueva cuenta corriente que permite recibir el salario, hacer transferencias instantáneas sin coste, incluyendo bizum a cualquier persona y domiciliar pagos disfrutando de las ventajas como el 1% de saveback en las compras con tarjetas y todo sin comisiones en cajeros para retiradas desde 100 euros, ni por tipo de cambio en el extranjero. Además, los depósitos están protegidos hasta 100.000 € por el Fondo de Garantía de Depósitos europeo.

Este lanzamiento consolida a Trade Republic como actor clave en el sistema financiero español, con una oferta bancaria 100 % localizada, ya disponible para más de 1 millón de clientes en España.

