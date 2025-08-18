Uno de cada tres jubilados cobra ya más de 2.000 euros al mes

Uno de los mayores desafíos a nivel económico a los que se enfrenta la sociedad española, y la del resto de países europeos en la medida de cada uno, es el de cómo solucionar el problema cada vez mayor que hay con el sistema de pensiones para lograr que el sistema no termine de colapsar de forma definitiva y pueda brindar unas pensiones más o menos justas a las siguientes generaciones, es decir, los actuales cotizantes.

En Libre Mercado ya hemos contado muchas veces cuál es la evolución del estado del sistema público de pensiones y como cada vez hay un mayor número de pensionistas que cobran una pensión de jubilación y de mayor calidad. No obstante, esta mejoría de las pensiones presentes se estaría logrando a costa de dos cosas: 1) aplicarle más impuestos en los salarios a los trabajadores actuales. 2) elevar aún más el gasto en pensiones y comprometer las pensiones futuras.

Que las pensiones públicas españolas se han vuelto cada vez más generosas es un hecho, hasta el punto de que en sólo cinco años ha cambiado completamente el panorama de las pensiones de jubilación. En este primer gráfico vamos a ver las pensiones de jubilación por tramo de cantidad y el porcentaje de jubilados por cada tramo en julio de 2020.

Tal y como se puede ver, en julio de 2020 casi la mitad de los jubilados percibían una pensión de menos de 1.000 euros al mes, un 29,5% tenía una pensión de entre 1.000 y 2.000 euros, un 15% tenía una pensión de entre 2.000 y 3.000 euros y sólo un 6,5% percibía una pensión de más de 3.000 euros. El coste mensual de las pensiones contributivas del mes de julio de 2020 fue de 11.032 millones de euros.

Pues bien, este panorama ha cambiado por completo en apenas cinco años, quedando tal que así:

Como podemos ver, el porcentaje de los que cobran menos de 1.000 euros ahora es del 24% del total de jubilados con pensión contributiva, el 42,9% cobra entre 1.000 y 2.000 euros al mes, el 17,1% de los jubilados cobra entre 2.000 y 3.000 euros al mes y el 16% cobra más de 3.000 euros al mes. El coste mensual de las pensiones contributivas fue de 16.905 millones de euros en el mes de julio.

El cambio que se ha producido es notorio y beneficia enormemente a los jubilados, pues se ha reducido a la mitad el porcentaje de estos que cobra menos de 1.000 euros al mes, al tiempo que ahora el 42,9% de los jubilados cobra entre 1.000 y 2.000 euros al mes, cuando hace cinco años ese porcentaje era del 29,5%. En el caso de los jubilados que cobran más de 3.000 euros al mes, vemos que se ha casi triplicado esta cifra, pasando de un 6,5% del total de jubilados a un 16%.

Este incremento tan sustancial del gasto mensual en pensiones contributivas en tan sólo cinco años, pasando de 11.032 millones de euros a 16.905 millones de euros, es lo que explica el crecimiento tan acelerado de la deuda de la Seguridad Social y el incremento cada vez mayor de las transferencias del Estado a la Seguridad Social para "equilibrar" las cuentas. En el siguiente gráfico, el ingeniero industrial y divulgador sobre economía Jon González explica la evolución de las cuentas de la Seguridad Social desde el año 2000 hasta el 2024.

Habla del buen momento del mercado laboral y enumera todas las medidas de ingresos introducidas en las últimas reformas de las pensiones para cuadrar las cuentas; todas menos la más importante, introducida por la puerta de atrás: el incremento de las transferencias del Estado https://t.co/jkohHYho6g pic.twitter.com/V16wY1SGAh — Jon González (@Jongonzlz) May 26, 2025

Visto lo visto, resulta evidente que el sistema necesita urgentemente de una reforma que permita su viabilidad de cara al futuro, algo que se antoja dificilmente aplicable ya que los partidos políticos miran a corto plazo y una reforma efectiva del sistema de pensiones lo más probable es que le restara votos a quien tratara de llevar a cabo dicha reforma.