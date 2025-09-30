El control horario de Yolanda Díaz amenaza con provocar un nuevo caos

La derrota de la reducción de la jornada laboral en el Congreso de los Diputados a través de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Junt y VOX no han hecho renunciar a la Ministra de Trabajo a otro de sus empeños, el endurecimiento del control horario. Yolanda Díaz cree que los empresarios se aprovechan de sus trabajadores al no pagarles las horas extra como corresponde. Por lo que está dispuesta a aprobar un Real Decreto por tramitación urgente para que ni siquiera se tenga que votar en la Cámara Baja.

Desde 2019 todas las empresas y los autónomos con trabajadores a su cargo deben realizar el registro de la jornada laboral. La novedad estará en cómo hacerlo ya que Díaz quiere que sea digital y en tiempo real, para que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social puedan conocer al instante si el trabajador ha fichado, está descansando, si ha cumplido con su jornada o si está descansando. El problema es que, a falta de conocer la letra pequeña del reglamento, los que tienen que implementar la medida estás desconcertados.

El software con el que deben realizar el fichaje probablemente sea caro, pero más allá del precio, lo que más les molesta a los agricultores es la falta de conocimiento sobre el terreno porque en el campo hay muchos problemas de cobertura. "El jefe podrá llevar una tablet pero el problema es de conexión", se queja Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), quien cree que esta reforma es innecesaria porque el fichaje analógico utilizado hasta ahora funciona bien. "No hay que decirle nada. Cuando llega el inspector va directamente va a ver el parte de firma", explica. Pero hay que recordar que en febrero de 2022 la Audiencia Nacional dictaminó que el registro horario en papel no garantiza la trazabilidad, al considerar que se pueden producir manipulaciones, pérdidas y errores humanos. Pero en el sector agrario hay apenas opciones, lo que en caso de obligatoriedad de utilizar el registro digital podrá hacer que los inspectores se encuentren con muchos problemas.

El sistema actual en el campo está bien regulado en los convenios regionales por lo que Góngora lo que pide es fortalecerlos porque una norma nacional difícilmente va a poder reflejar las condiciones de cada sector. "Cuanto más se legisle peor va a ser la adaptación", denuncia.

Entre los inspectores de Trabajo la preocupación además es de plantilla puesto que aunque muchas inspecciones se deben a denuncias formuladas, otras son por actividad planificada. "Si aumenta el numero de actuaciones, tiene que haber un refuerzo operativo", pide la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca. Quien duda de la efectividad del diseño del registro horario en tiempo real porque, entre otras cosas, puede crear un conflicto con la normativa de protección de datos y el derecho a la intimidad de los trabajadores. El responsable de relaciones laborales de COAG apunta también en esa dirección: " los trabajadores no tienen por qué utilizar su móvil -para fichar- si éste es personal".

Otro capítulo es el de las falsificaciones en los fichajes. Ana Ercoreca advierte de que muchas empresas ya tiene el control digital de jornada con acceso de los inspectores pero que se encuentran con algunas manipulaciones -sobre todo con las hora extra-. No obstante pueden comparar el registro con los correos electrónicos y los whats app que intercambian empresas y trabajadores. La presidenta del Sindicato Inspectores de Trabajo se pregunta cómo se va a controlar esto: "¿Qué sanciones se van a poner?".

Un reglamento sin preguntar a los perjudicados

Mientras, los agricultores y los empresarios se quejan de lo mismo. "No nos han preguntado", asegura Andrés Góngora. Al tiempo que el presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha advertido de que "estas medidas tienen que ser consensuadas" y deben hacerse a través del diálogo social. "El diálogo social en España posiblemente sea una de las instituciones más fuertes que existen. Y si se bandea y se merma, no va en beneficio del país", advirtió el lunes durante la presentación del informe sobre la libertad de empresa (IEE) donde explicó que la implantación del nuevo registro impactará negativamente sobre la productividad.