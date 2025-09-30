Basic-Fit responde a la popularidad de sus mochilas: "Nos proporciona visibilidad"

En otro reportaje publicado por Libre Mercado, hemos explicado cómo la cadena de gimnasios Basic-Fit ha logrado impulsar su popularidad gracias a una inteligente estrategia de marketing en la que han empleado una suerte de "vallas ambulantes" para promocionarse. Este soporte no es otra cosa que una sencilla mochila, con un diseño muy básico que, no obstante, una vez que sabes de su existencia, no puedes dejar de verla.

Así las cosas, el marketing manager de Basic-Fit en España, Romain Bisiach, explica a Libertad Digital que la estrategia seguida con las mochilas ha fortalecido la presencia de la marca en España, mientras que la mochila, por sí misma, "se ha transformado en un emblema que se reconoce en todo el país". De hecho, tal y como detallan expertos en publicidad, Bisiach confirma que "las personas quieren estas mochilas porque simbolizan la pertenencia a la comunidad y su compromiso con el deporte".

En este contexto, desde la compañía explican que la forma de repartir estas mochilas es muy sencilla: "cada nuevo socio recibe una mochila, y está listo para entrenar desde el primer día, al mismo tiempo que nos proporciona visibilidad como publicidad efectiva". Pero ¿cómo llegaron a la conclusión de que podrían usar estas mochilas como forma de publicidad? De acuerdo con Bisiach, "la idea de las mochilas surgió simplemente de querer facilitar a nuestros socios que pudieran empezar su rutina deportiva desde el primer día" y llegaron a la conclusión de que sería importante conseguir un diseño fácilmente reconocible. "Esa combinación de utilidad y visibilidad nos permitió ver que podía convertirse en una estrategia exitosa para la marca", subraya.

Con todo, aunque existan precedentes –como el caso de Ikea, por ejemplo, al que hicimos referencia en el anterior reportaje–, según el marketing manager de la cadena de gimnasios en España, "lo que hace única la estrategia de Basic-Fit es cómo hemos adaptado las mochilas al fitness, combinando utilidad para los socios y con visibilidad de marca desde el primer día".

Una historia de éxito

Esta cadena de fitness neerlandesa, que presume en su web de ser la "más grande y de más rápido crecimiento de Europa", ya está presente en seis países europeos, en los que cuenta con 1.628 establecimientos. De hecho, la compañía ha logrado hacerse con 4,5 millones de miembros y facturar (con datos del año fiscal 2023) 1.047 millones de euros. De este modo, se ha convertido en una de las compañías líderes de su sector.

En concreto, como expone la propia empresa, Basic-Fit comenzó a abrir los primeros gimnasios en el año 1984 en Países Bajos. Con la entrada del nuevo siglo, y en paralelo, desde el año 2004 se introdujo en el país un nuevo concepto de fitness de gama media-alta con Health City, que adquirió en 2010 Basic-Fit junto con los 28 establecimientos que tenía en aquel momento la empresa.

Un año después, en 2011, Basic-Fit abrió sus primeros establecimientos en Francia y en España, logrando salir a Bolsa en 2016. Así, para 2019 la cadena contaba con más de 2 millones de miembros y 780 gimnasios en toda Europa. Tan sólo dos años después, en 2021, lograría abrir su establecimiento número 1.000 en Países Bajos, estando presente ya en 6 países europeos en el año 2022. De este modo, para 2023 Basic-Fit se había convertido en líder del mercado en España, teniendo como objetivo contar con entre 3.000 y 3.500 gimnasios en toda Europa en el año 2030.

Así las cosas, Romain Bisiach, marketing manager de Basic-Fit en España, defiende que "lo que nos diferencia en Basic-Fit es que somos líderes del sector, contamos con 223 clubes en toda España, ofrecemos distintas opciones de suscripción accesibles y flexibles, y seguimos expandiéndonos y mejorando nuestros servicios, como la ampliación de horarios con más centros 24/7, lo que nos permite aportar un valor añadido frente a otras cadenas del sector".

Con todo, aclara que la empresa "ha ganado tanta popularidad en los últimos años porque ofrecemos un concepto accesible y flexible, con precios competitivos y diferentes tipos de suscripción que se adaptan a cada persona". Del mismo modo, destaca que "contamos con una amplia red de clubes en constante expansión, lo que nos permite estar cerca de nuestros socios y darles la comodidad de entrenar donde y cuando quieran".