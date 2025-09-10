Puente se gasta 96.763 euros en un gimnasio para que sus funcionarios hagan "yoga y pilates"

En España se ha alcanzado un punto en materia ferroviaria donde raro es el día en el que no se produzca algún fallo que tenga que ver con los trenes, donde se produzca un retraso o incluso algún incendio. Hace unos días el propio ministro Óscar Puente presumió de que "sólo" se retrasan el 30% de los trenes y auguró otros dos años más de fallos y caos ferroviario, tal y como ya contamos en Libre Mercado.

Pues bien, a pesar de que el transporte ferroviario no vive su mejor momento en la actualidad, eso no evita que el Ministerio de Transportes vaya a invertir casi 100.000 euros en reformar varias salas en su sede central en Madrid para convertirlas en un gimnasio. Sí, así es, mientras se achaca la falta de inversión en infraestructuras, el ministro Óscar Puente parece estar más preocupado en convertir varias salas de la sede central del Ministerio de Transportes en Madrid en un gimnasio.

Se busca "mejorar el rendimiento laboral"

A través de este documento donde podemos ver todos los detalles, se busca "renovar la imagen del gimnasio, creando un espacio actual, acogedor y relajante que invite a la concentración". Al tiempo que estas obras "están motivadas por la necesidad de recuperar el espacio destinado a actividades físicas y de concentración (…) permitiendo a los empleados públicos el acceso a las mismas fuera del horario laboral, con el fin de mejorar la conciliación y el rendimiento laboral".

Este proceso de remodelación también sustituirá los elementos de climatización, y "la instalación eléctrica será totalmente sustituida por una iluminación a base de placas LED, más eficientes, siendo esta iluminación regulable para adecuarse al uso concreto de la actividad".

A esto hay que sumarle que se dotará al espacio de una luz indirecta incorporada en la modulación de los parámetros en las ventanas y en la parte inferior de los espejos, "con el objeto de conseguir una iluminación adaptable y agradable".

También habrá sesiones de yoga y pilates

Las salas contarán con todo tipo de elementos, incluidos altavoces. También se prevé que dichas salas estén equipadas para el desarrollo de actividades como el yoga o pilates, donde "se adecuará y redistribuirá el interior de los armarios para permitir el correcto almacenamiento de las esterillas y demás utensilios utilizados en las clases". En total, la superficie construida total de la que estamos hablando es de 182 metros cuadrados.

El coste de este proceso asciende a 79.969,75 euros sin contar el IVA, de manera que incluyendo el IVA se alcanza la cifra de 96.763,40 euros en total. El gasto se reparte de la siguiente forma que vamos a ver a continuación.

Como vemos, la mayor parte de del presupuesto va a parar a "albañilería y falsos techos" (15.468 euros) y a la "instalación eléctrica e iluminación y pci" (18.741 euros).

Todo esto contrasta con la pésima situación que viven las infraestructuras de nuestro país, algo a lo que el ministro Óscar Puente achaca a la falta de inversión "de hace unos años", en referencia clara al Gobierno de Mariano Rajoy.