Puente presume de que 'sólo' se retrasan el 30% de los trenes y augura dos años más de caos ferroviario

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este jueves en el Congreso para dar cuenta de las incidencias que se han producido en los trenes, que se han intensificado durante los meses de verano provocando retrasos y constantes inconvenientes al turismo. En esta, el dirigente socialista ha presumido de que ‘solo’ ha habido un 30% de trenes de media y larga distancia que han tenido incidencias desde el inicio del año hasta el 2 de septiembre.

En concreto, Puente ha detallado que, de los 71.062 viajes que han producido estos trenes en 2025, un 68,2% han llegado puntuales; un 16,4% han llegado a su destino con un retraso inferior a los 15 minutos; un 8,4% con un retraso de entre 15 y 30 minutos; y un 2,4% de trenes con retrasos de entre 30 y 60 minutos. Estos datos esgrimidos por el ministro socialista revelan que el 4,6% —es decir, unos 3.260 trenes— han sufrido retrasos de más de una hora, algunos de ellos llegando dejar a los pasajeros encerrados durante más de 14 horas.

"Esta es la foto de la realidad, ustedes juzgarán si es buena o es mala", ha dicho asegurando que su valoración es positiva alertando, además, de que los incendios y las inclemencias meteorológicas han causado más incidencias que en años anteriores. De hecho, ha explicado que, mientras que las incidencias fueron causadas en un 7% de los casos por estos motivos en 2024; esta cifra ha aumentado hasta el 23% en este año. Aún así, sigue habiendo un 77% de incidencias causadas por la gestión de su Ministerio.

El fracaso de los trenes Avril

Este porcentaje de averías lo relaciona Puente con la renovación ferroviaria que, según ha dicho, está llevando a cabo su administración. Así, ha lamentado —después de que su formación lleve más de 7 años al frente del Ejecutivo— que España lleve sin estrenar un tren de larga distancia durante más de 15 años y ha anunciado un plan de adquisición "de material rodante", sobre el que no ha puesto fechas, pero que se unirá a los 500 trenes licitados el pasado año y que comenzarán a andar a principios de 2026.

Relacionado Un fallo informático paraliza los trenes AVE en Madrid mientras Puente comparece en el Congreso

Además, ha reconocido los fallos de la última operación que ha llevado a cabo su Ministerio con la puesta en marcha de los trenes de cercanías Avril Talgo, los trenes lowcost cuya línea ha tenido que ser suspendida entre Madrid y Barcelona. "El incidente de los Avril nos pone en situación de evidente necesidad", ha aclarado.

Dos años más de averías

En este mismo sentido, ha augurado que les espera a la ciudadanía española dos años más de constantes y graves incidencias porque los trenes que se van a estrenar el año siguiente pueden incurrir en "pecados de juventud" y aquellos que tienen antigüedad también pueden sufrir averías provocadas por el paso del tiempo.

Según ha dicho Puente, los trenes suelen dar problemas los primeros años de actividad hasta que después se estabilizan y se estabilizan sin averías durante "muchos años", si bien finalmente acaban sufriendo el desgaste y causando más averías por su edad. "Quiero ser muy cauto porque yo me las prometía muy felices con el tren Avril y luego no ha sido tanto", ha espetado.