El registro horario hace aguas: del esperpento de Alegría a la incompetencia de Yolanda Díaz

El pasado 10 de septiembre, el Congreso tumbó el proyecto de ley para reducir la jornada laboral en media hora al día. Pero tras la derrota, su mayor defensora, Yolanda Díaz, quiere mostrar su compromiso con el tiempo libre de los españoles para que trabajen menos "para vivir mejor". Esa ha sido la frase que tanto ha utilizado la ministra de Trabajo que ahora se tiene que conformar con endurecer el registro horario, obligando a todas las empresas a digitalizar ese servicio para que, en tiempo real, los inspectores de Trabajo puedan controlar las jornadas.

"Se acabaron los papeles firmados en blanco o fichar cuando lo decida tu jefe. El registro será verificable en tiempo real y lo vais a rellenar vosotros y vosotras directamente", explicó el martes la vicepresidenta segunda en un vídeo grabado. Ese vídeo se publicó a las 12:50 de la mañana, donde Yolanda Díaz se mostraba orgullosa del paso que se estaba dando. "Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo reglamento que regirá el registro horario", explicó. A pesar del importante paso que para Díaz se estaba dando, ella no estuvo presente en la rueda de prensa tras el Consejo. Ese día comparecieron el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

El momento surrealista de la jornada lo protagonizó esta última, ya que ante la falta de publicidad sobre el endurecimiento del registro horario, la prensa le preguntó si se había aprobado el trámite por la vía de urgencia, a lo que Alegría respondió lo siguiente: "No ha llegado, no lo hemos aprobado, esperemos que en las próximas semanas lo podamos aprobar". Sin embargo, pocos minutos después tuvo que ser desmentida, lo que provocó desconcierto entre los periodistas que no se explicaban qué había ocurrido.

Mientras tanto, los agricultores y los pequeños empresarios, a la espera de conocer la letra pequeña, no entienden que Trabajo esté avanzando en esta dirección sin hablar con ellos.

Además este miércoles, durante la presentación del 'Indicador Cepyme de la Situación de la pyme del segundo trimestre', su presidenta Ángela de Miguel ha dicho que el refuerzo del registro horario "es innecesario" porque el sistema actual ya funciona. Asimismo ha recordado que desde que entró en vigor en 2019 el Real Decreto Ley de control horario se está desarrollando sin "especial conflictividad", por lo que alerta de que la nueva aplicación perjudicará a las pequeñas y medianas empresas españolas que, aunque quieran, no podrán aplicarla por la cantidad de casuísticas muy complejas que se dan.

"¿Qué vamos a hacer con las empresas pequeñas que no están digitalizadas? ¿Qué vamos a hacer con las que no tienen problemas con la tecnología o el programa que se utilizará? Supondrá un incremento de costes", ha denunciado.