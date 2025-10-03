Benidorm se corona: tendrá el rascacielos residencial más alto de Europa

Si Benidorm se ha consolidado en los últimos tiempos como uno de los destinos turísticos favoritos tanto por extranjeros como por españoles, en los próximos años puede afianzar aún más su condición de destino turístico de referencia gracias a la construcción del mayor rascacielos residencial de toda Europa, que ya está teniendo lugar en la ciudad alicantina.

Hace apenas unos días, la empresa TM Grupo Inmobiliario ha presentado de forma oficial su proyecto TM Tower, del que afirman que "marcará un antes y un después en la arquitectura residencial europea". Este rascacielos residencial contará con una altura de 230 metros y tendrá 64 plantas, siendo así el edificio residencial más alto de Europa. También se contará con siete ascensores ultrarrápidos, capaces de alcanzar los seis metros por segundo.

260 viviendas

Este proyecto estará ubicado en la Playa de Poniente de Benidorm y contará con hasta 260 viviendas, de entre uno y cuatro dormitorios, así como con más de 10.000 metros cuadrados de zonas comunes. TM Tower dispondrá de piscinas climatizadas, gimnasio, sala de cine, áreas deportivas y un "skybar" en la planta 63 con observatorio astronómico, desarrollado en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (MUDIC).

Desde Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con TM Grupo Inmobiliario que nos ha contado algunas de las claves de este megaproyecto. En cuanto a la fecha de finalización de las obras, nos han contado que "está previsto que entreguemos las viviendas en el último cuatrimestre de 2028. Ese momento de entrega implica que el proyecto funciona a pleno rendimiento, es decir, que tanto las viviendas como las 'amenities', las zonas comunes y servicios están disponibles para su uso por parte de los clientes del residencial."

Una inyección millonaria para Benidorm

Esta empresa alicantina cree que la "inversión total de este proyecto está prevista que ascienda a 140 millones de euros. Durante los próximos tres años que durará la construcción de este gran proyecto, el residencial más alto de Europa, se dinamizará de manera muy importante la economía y el empleo de la zona, generando miles de puestos de trabajo de forma directa, indirecta e inducidos".

Lucas Serrano, director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de TM Grupo Inmobiliario, nos cuenta que "TM Tower supone el broche de oro de nuestro proyecto en la zona de Poniente de Benidorm", donde hemos transformado su skyline con rascacielos tan reconocidos como Sunset Drive, Sunset Waves, Sunset Cliffs o Sunset Sailors. Era el momento de ir a lo más alto y eso sólo es posible en Benidorm.

Tal y como expresan a este medio, los precios de las viviendas de este rascacielos residencial oscilan entre los 525.000 euros y los 3,4 millones, en función del número de habitaciones, la tipología de la vivienda, la altura y los acabados.

TM Tower y su impacto económico

En cuanto a la repercusión económica que creen que tendrá el proyecto TM Tower en Benidorm, Lucas Serrano nos explica que esperan "un impacto muy importante tanto en el empleo directo, indirecto e inducido durante su construcción". Además, estamos convencidos de que será un foco de atracción turística internacional, un símbolo y un reclamo tanto para el turista nacional e internacional que encuentra en Benidorm una de las capitales mundiales del sector del turismo internacional".

A pesar de que la construcción de este rascacielos residencial no ha hecho más que comenzar, desde la empresa aseguran que ya se ha producido la reserva del 25% de las viviendas de este complejo, gracias al elevado interés mediático y comercial que se ha despertado en torno al proyecto.

De esta forma, si Benidorm es ya uno de los mayores reclamos turísticos de España gracias a su excelente clima y a todas las comodidades que ofrece la ciudad, proyectos como este ayudarán a que la economía de esta población alicantina siga creciendo en el futuro.