Estos son los 12 inmuebles que ha sacado a subasta Muface La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha cerrado la venta de 12 inmuebles repartidos por toda España en una subasta pública celebrada el pasado 1 de julio en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con la que ha ingresado algo más de 3,6 millones de euros. De hecho, la subasta tuvo que retrasarse de hora por problemas surgidos en la red ferroviaria y retrasos en los trenes con destino a Madrid. El proceso fue gestionado por Segipsa, sociedad estatal encargada de la enajenación de patrimonio. La operación llega en un momento en que la entidad continúa en el centro del debate público tras conocerse que la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, mantiene un contrato de arrendamiento con Muface en condiciones muy ventajosas. Ese acuerdo, que afecta a un inmueble en la calle San Bernardo de Madrid –donde durante años funcionó la sauna Adán– ha reavivado las críticas sobre la gestión del parque inmobiliario de la mutualidad.

1 / 12 En la Plaza de Longoria Carbajal, en pleno centro de Oviedo Los detalles de cada uno de los lotes subastados son los siguientes. En la Plaza de Longoria Carbajal, en pleno centro de Oviedo, se vendieron más de 400 metros cuadrados de oficinas que salieron al mercado con un precio inicial superior al medio millón de euros. Finalmente, el lote se adjudicó por 323.576 euros, muy por debajo de la tasación. Compartir

2 / 12 En la barriada de Santa Marina de Badajoz El segundo lote correspondía a una entreplanta en la barriada de Santa Marina de Badajoz, con entrada independiente por la calle Díaz Brito. La superficie ronda los 350 metros cuadrados y su precio final fue de 216.377 euros. Compartir

3 / 12 En la calle Catalina de Erauso en San Sebastián En la calle Catalina de Erauso en San Sebastián, Muface puso a la venta un local comercial con estudio anexo. Los 300 metros cuadrados de superficie total alcanzaron los 336.053 euros en la puja. Compartir

4 / 12 En la calle Dos de Mayo, en Valladolid Otro de los inmuebles subastados fue una oficina situada en la calle Dos de Mayo, en Valladolid, con casi 290 metros cuadrados útiles y zonas comunes añadidas. El lote se cerró por 324.705 euros. Compartir

5 / 12 En la calle de La Rosa, en Santa Cruz de Tenerife Una pequeña oficina de apenas 86 metros cuadrados en la céntrica calle de La Rosa, en Santa Cruz de Tenerife, se convirtió en el lote más asequible de la subasta. El inmueble se adjudicó por algo más de 105.500 euros. Compartir

6 / 12 En el Paseo de la Castellana, en Madrid En el Paseo de la Castellana, una de las arterias principales de la capital, se vendió un local de 259 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Salió por 287.000 euros y se adjudicó finalmente por 176.365 euros. Compartir

7 / 12 En la calle Ledesma, en Bilbao Seis locales situados en el número 4 de la calle Ledesma, en Bilbao, con superficies que oscilan entre los 56 y los 63 metros cuadrados cada uno, formaban parte del lote 7. El conjunto fue adquirido en bloque por 352.795 euros. Compartir

8 / 12 En la Avenida César Augusto, en Zaragoza La subasta también incluyó una plaza de garaje en la Avenida César Augusto, en pleno centro de Zaragoza. Este espacio en el sótano de un edificio histórico se adjudicó por 32.173 euros. Compartir

9 / 12 En la calle Reina Victoria, en Madrid El lote 9 consistía en un local de 140 metros cuadrados en la calle Reina Victoria, en la capital madrileña, que incluía un sótano vinculado. La venta se cerró por 170.255 euros. Compartir

10 / 12 En la Castellana, en Madrid. En el mismo edificio de Castellana 209 salió a licitación otro local más pequeño, de 121 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Se adjudicó por 146.435 euros. Compartir

11 / 12 En la calle Carvajal, en Las Palmas de Gran Canaria En la capital grancanaria, Muface vendió varios locales unidos en la calle Carvajal. En total, más de 170 metros cuadrados de superficie que encontraron comprador por 225.371 euros. Compartir

