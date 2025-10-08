7 software de control horario para empresas pequeñas y startups

Cumplir la normativa laboral y gestionar el tiempo de trabajo de manera eficiente son dos de los grandes retos que afronta a diario cualquier negocio. Para ellos, tener un software de control horario para empresas pequeñas se ha convertido en una solución esencial.

Estas plataformas permiten registrar fichajes, calcular horas trabajadas, controlar ausencias y generar informes listos para inspección, todo desde la nube y con precios accesibles.

A continuación, te presentamos siete software de control horario que combinan facilidad de uso, legalidad y tecnología pensada para pymes y startups.

¿Por qué las pequeñas empresas necesitan un software de control horario?

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, el registro de jornada laboral es obligatorio en España. Esto incluye tanto a grandes empresas como a pequeños negocios y startups.

Un software de control horario digital ayuda a automatizar esa tarea, evitando sanciones y mejorando la organización interna. Además, ofrece transparencia con los empleados y facilita la gestión del tiempo, la productividad y los costes laborales.

Los mejores software de control horario para empresas pequeñas y startups

A continuación, analizamos los siete programas más recomendables para 2026. Todos ofrecen soluciones digitales homologadas, interfaces intuitivas y precios adaptados a presupuestos reducidos.

Kronjop

Kronjop es un software de registro horario digital para empresas y autónomos con empleados. Combina cumplimiento normativo, simplicidad y automatización mediante inteligencia artificial, lo que lo convierte en una herramienta ideal para startups con pocos recursos pero alto ritmo operativo.

Características

Registro digital de jornada, descansos y turnos.

Fichaje desde app o web con geolocalización puntual.

IA para informes automáticos y consultas en tiempo real.

Informes legales listos para Inspección de Trabajo.

Soporte y asesoramiento especializado para pymes.

Precio: 2,40 €/usuario/mes.

Timeneye

Timeneye es un software de gestión del tiempo muy popular entre pequeñas empresas tecnológicas. Su diseño se centra en la productividad y la planificación, integrando herramientas como Microsoft Teams, Power BI, Jira y Asana.

Características

Registro de tiempo manual y automático.

Informes personalizados, exportables a XLS/CSV.

Control de presupuestos, costes y tareas.

Integraciones con herramientas de productividad.

Roles de usuario y gestión de equipos.

Precio: gratis (hasta 2 usuarios). Planes de pago desde 7 $/usuario/mes.

Wrike

Wrike es una plataforma de gestión de proyectos y control de tiempo con IA integrada, muy utilizada por startups que requieren colaboración y planificación avanzada. Permite organizar tareas, registrar horas y medir la productividad en entornos híbridos o remotos.

Características

Registro digital de horas y tareas por usuario.

IA para predecir riesgos y cargas de trabajo.

Paneles de control personalizables y vistas Gantt, Kanban o calendario.

Automatización de procesos y aprobaciones

Integraciones con QuickBooks, Power BI y Adobe Cloud.

Precio: A partir de 10 $/usuario/mes.

OnTheClock

OnTheClock es un software de fichaje digital y nóminas online con gran acogida en pequeñas empresas. Su objetivo es simplificar la gestión de horarios, turnos y pagos, ofreciendo funciones de control de presencia y geolocalización a bajo coste.

Características

Fichaje digital desde móvil, web o kiosko.

Programación de turnos y control de horas extra.

Cálculo de nóminas y generación de informes.

Opción de integración con su módulo de payroll (pago de salarios).

Soporte técnico 24/7.

Precio: Desde 4 $/empleado/mes + 5 $ de base mensual, con prueba gratuita de 30 días.

Wisetime

Wisetime es una herramienta inteligente de registro horario automático orientada a profesionales y equipos de consultoría. Detecta el tiempo real dedicado a cada proyecto o cliente sin necesidad de activar manualmente cronómetros, preservando la privacidad del usuario.

Características

Registro autónomo de actividad en PC (Windows, Mac, Linux).

Control de privacidad con revisión manual antes del envío.

Informes detallados por cliente, tarea o proyecto.

Integraciones con Outlook, Actionstep, Clio y otros sistemas legales.

API abierta y conexión a plataformas cloud.

Precio: Planes Professional y Enterprise con precios bajo solicitud (disponible demo gratuita).

Goodtime

Goodtime es un software europeo de control horario online que destaca por su precio ultracompetitivo. Su diseño sencillo y sus funciones de registro en la web lo convierten en una opción práctica y económica para pymes y startups.

Características

Registro horario digital desde web.

Informes semanales y mensuales.

Gestión de equipos y usuarios ilimitados.

Cancelación sin permanencia y facturación anual o mensual.

Soporte por correo y transferencia SEPA.

Precio: Desde 0,99 €/usuario/mes (para más de 20 empleados).

Teramind

Teramind es una de las herramientas más avanzadas de monitoreo y control de productividad, combinando control horario con seguridad y análisis del comportamiento laboral. Su tecnología es ideal para startups que manejan datos sensibles o entornos remotos.

Características

Registro de jornada digital con seguimiento de actividad.

Detección de comportamiento anómalo mediante IA.

Monitoreo opcional de apps, webs y transferencias de archivos.

Informes de productividad y rendimiento.

Integración con sistemas de seguridad empresarial (SIEM, OCR, DLP).

Precio: Desde 11 €/usuario/mes.

Conclusión

Entre las opciones analizadas, Kronjop sobresale como software de control horario para pymes por su IA, cumplimiento legal y asesoramiento personalizado.

Herramientas como Timeneye o Wisetime destacan por su integración con otros sistemas, mientras que Goodtime ofrece un buen equilibrio entre precio y funcionalidad.

Lo importante es elegir una solución que se adapte a tu equipo y garantice cumplimiento legal, eficiencia y ahorro de tiempo.