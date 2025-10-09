Yolanda Díaz extenderá el permiso por fallecimiento a diez días y creará uno para los cuidados paliativos

"Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo o un amigo". Así ha justificado la Vicepresidenta y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz la ampliación del permiso por fallecimiento en el que trabaja su Gobierno para pasar de los dos días que hay de permiso de duelo en la actualidad -cuatro si requiere viaje- hasta un máximo de diez. Será en forma de Real Decreto Ley y para ello, no ha contado con la opinión de los actores del diálogo social (empresarios y sindicatos).

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores reserva el permiso de dos días si se produce el fallecimiento del "cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad". En este sentido, cuando Díaz en el desayuno informativo de Europa Press ha sido preguntada sobre el permiso en caso del fallecimiento de un amigo ha dicho que ahora están centrados en la consanguinidad, aunque eso no quita para que más adelante abran el debate a la afinidad.

Díaz primero escupe el anuncio y después lo habla con los interesados. Es lo que hemos visto con la reducción de la jornada laboral, el endurecimiento del registro horario, o los diversos aumentos del Salario Mínimo Interprofesional y esto enfada particularmente a la CEOE. "La ministra queda muy bien pero yo me entero por la empresa. Es un desprecio total al diálogo social, no sabemos si hay memoria económica o no…", ha dicho su presidente Antonio Garamendi este jueves tras enterarse del anuncio por la prensa. Según Díaz, Garamendi y él "son amigos" pero este asunto -como otros tantos- parece que se le ha olvidado tratar con él. Por su parte el presidente de la patronal ha dicho que van a esperar a recibir el papel con la propuesta, pero cree que este tipo de anuncios "son populistas" y que Díaz parece que "lo que quiere es salir en la tele". Y zanja, "sinceramente no creo que esté a la altura en este caso la ministra".

Pero la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confía en el visto bueno del empresariado español. "A mí me gustaría que -los empresarios- tomen esta medida con cariño porque redunda en el bienestar de la gente trabajadora y de las empresas y nos hace un país mejor, porque no se trabaja bien así", ha dicho. Es más, ha llegado a hacer un llamamiento a los mismos al ligar el tema con la productividad. "Creemos que unos de los problemas de España con la productividad es que a veces la gente tiene que ir a trabajar en condiciones que no les son favorable", ha expresado.

"La norma está redactada", dice Díaz pero incluso el sindicato CCOO se ha enterado por la prensa. A su secretario general, Unai Sordo no le gustan las formas pero sí el fondo del contenido. "Nos hubiera gustado que se hubiera abordado y fuera producto de un acuerdo en el marco del diálogo social, pero en todo caso España necesita mejorar en efecto este tipo de permisos, así que nos parece un buen anuncio", ha dicho. No obstante ha querido poner el ejemplo de muchos trabajadores que al final se acaban cogiendo una baja laboral porque "no están en condiciones psicológicas" de ir a su puesto de trabajo.

El sindicato UGT ha recordado que su organización había reclamado esta medida porque constituye "un avance necesario en la protección de los derechos laborales y en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral". En un comunicado defienden la medida no sólo desde el punto de vista social o familiar, sino también de los riesgos laborales y la salud mental de los trabajadores porque "el duelo requiere un tiempo de recuperación emocional y personal adecuado". No obstante solicita conocer con exactitud el contenido de la propuesta para valorar de manera completa y recuerda que este asunto "debe abordarse en el marco del diálogo social, con la participación activa de las organizaciones sindicales y empresariales", tal como establece el modelo de relaciones laborales.

Pero la ampliación del permiso por fallecimiento no es el único hecho por la Vicepresidenta. También un permiso para cuidados paliativos haciendo hincapié en que hay empleados que se desplazan conduciendo hasta sus trabajos estando nerviosos. "La gente va fatal al trabajo, es una reforma pendiente y muy importante", ha zanjado sin dar más detalles.