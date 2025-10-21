¿Cuánto valdría ahora el oro que vendió Pedro Solbes en 2007?

El oro, el metal precioso por excelencia, codiciado especialmente como activo refugio, vive un rally impresionante con el que ha roto ya la barrera de los 4.000 dólares la onza. Este hito ha llamado la atención de los analistas y los inversores, puesto que el oro puede suponer una gran oportunidad para muchos, sobre todo si se comprenden los motivos que explican esta situación. Precisamente por ello, por conocer las razones tras el rally alcista del oro, algunos expertos financieros no se muestran sorprendidos por la evolución de este metal precioso, sino que reafirman su tesis de inversión.

Uno de estos analistas financieros que está viendo confirmada su visión del funcionamiento de la economía y los activos en un contexto como el actual, donde las tensiones comerciales y la pérdida de confianza en la moneda FIAT están impulsando la cotización del oro, es Gustavo Martínez, asesor y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Precisamente, Martínez acudió recientemente al podcast económico de esRadio, Economía Para Quedarte Sin Amigos, para profundizar en su tesis de inversión, en la que el oro tiene una importancia radical.

El oro de Solbes

En este contexto, durante la conversación entre el asesor financiero, Nuria Richart y Domingo Soriano sobre la evolución que está registrando la cotización del oro en los últimos meses, surgió una cuestión que es realmente representativa de cómo se ha revalorizado este metal precioso, por un lado, y la incapacidad de nuestros dirigentes para leer la tendencia económica a largo plazo y anticiparse a los problemas futuros, por otro: la masiva venta de oro efectuada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

Recordemos que esta operación supuso la venta del 32% de las reservas que tenía en oro España. Pero ¿cuánto valdría en la actualidad el oro vendido por Pedro Solbes? De acuerdo a los cálculos del propio asesor financiero y profesor universitario, tendrían un valor de unos 35.000 millones de euros, dado que en el momento de la venta la onza de oro cotizaba en torno a las 300 euros. Por este motivo, dado que la venta se efectuó por 2.700 millones de euros y el oro se ha multiplicado doce veces desde entonces, España perdió de este modo cerca de 28.000 millones de euros.

En este sentido, Martínez lamentó que el gobierno socialista de Zapatero no fue capaz de anticipar la evolución que marcaría el oro durante los siguientes años. De hecho, cabe destacar que el Ejecutivo justificó esta venta alegando que el oro no iba a tener rentabilidad a futuro. En consecuencia, como destacó Domingo Soriano, teniendo en cuenta que el déficit anual de España se encuentra en los 50.000 millones de euros, con esta operación nuestro país perdió unos recursos importantes que le podrían servir para cubrir gran parte del déficit de un año.

¿Por qué sube el oro?

Lo cierto es que el factor que principalmente explica la evolución al alza del oro es la falta de confianza de los inversores en la moneda FIAT que emiten los Estados y cuya contrapartida, su respaldo, radica en la solvencia gubernamental. Por tanto, como hemos publicado en Libre Mercado, en el fondo el rally de este metal precioso demuestra la debilidad financiera de los Estados, agravada por grandes niveles de deuda y de gasto público.

De hecho, la inflación que hemos sufrido desde el año 2021 en realidad es síntoma de la pérdida de valor de la moneda FIAT. Esto se demuestra si tomamos como ejemplo el mercado de la vivienda, en el que, tal y como explicaba Gustavo Martínez, el valor de los inmuebles se ha desplomado en términos de oro, porque el que hubiera comprado oro en el año 2000 hoy tendría la capacidad de comprarse cuatro viviendas más que entonces, porque este metal precioso se ha apreciado cuatro veces más que la vivienda en este período.