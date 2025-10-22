Albania: del comunismo más brutal al riesgo de convertirse en un narco-Estado

Estuve en Tirana, la capital de Albania, en mayo de 2022 y en octubre de 2023. Albania se ha convertido en un destino turístico cada vez más popular. En 2022 recibió 7,5 millones de visitantes, frente a una población de apenas 2,8 millones de habitantes. En 2023 la cifra ascendió a unos 10 millones y en 2024 alcanzó los 14 millones. El clima mediterráneo y los bajos precios hacen del pequeño país balcánico un destino muy atractivo.

Antes de partir hacia el aeropuerto, un amigo me mandó un mensaje por WhatsApp: —No dejes que te roben en el Estado canalla de Albania—. En Tirana me reuní con Adri Nurellari, un referente del movimiento libertario en Albania, formado en Londres. Fue asesor del Partido Demócrata en Albania y hoy asesora al Partido Demócrata en Kosovo. Sobre la seguridad y el crimen, me explicó: sí, el narcotráfico es un problema enorme, pero justamente porque da tanto dinero el pequeño delito apenas existe: —¿Para qué robar unos cientos de euros a un turista, cuando puedes ganar millones con la droga ilegal?

—En una cena, le pregunté a Bjorna, miembro de Students for Liberty, cómo se ganaba la vida la gente allí. Ella se rio: —¿De verdad no lo sabes? Del cultivo y venta de marihuana—. Criticó al presidente albanés, al que acusa de haber convertido Albania en un "narco-Estado". No existen cifras oficiales, pero el país ya es apodado la "Colombia de Europa". Algunas estimaciones calculan que entre un tercio y la mitad del PIB procede del narcotráfico.

Pese a todo, las condiciones de vida han mejorado respecto a la era socialista. Bjorna me contó que sus abuelos llegaron a vivir veinte personas en un piso de 80 metros cuadrados. Lo habitual en los años del comunismo era que cuatro, seis o incluso diez personas compartieran apartamentos de apenas 50 metros. Albania era entonces el país más pobre de Europa. En todo el país había apenas 1.265 automóviles, ninguno en manos privadas, y a inicios de los 90 no existía ni un solo semáforo. Hoy, Tirana está saturada de coches, con atascos permanentes al estilo de Manhattan. De vez en cuando aparece un Ferrari o un coche de lujo: —Esos son los capos de la droga—, comentó Bjorna.

En mis paseos por Tirana me topé con varios búnkeres. El dictador Enver Hoxha, paranoico y temeroso de un ataque de los países capitalistas, ordenó construir 200.000 búnkeres por todo el territorio. Muchos aún se conservan. Bjorna me dijo que algunos conocidos suyos incluso habían incorporado un búnker a su restaurante. En el aeropuerto conocí a un joven estudiante de Derecho que había empezado a invertir en inmuebles. Me enseñó la foto de un antiguo búnker convertido en alojamiento turístico y me confesó su sueño de reformar uno para alquilarlo a visitantes.

Un búnker de mayor tamaño se conserva hoy como Bunker Museum, donde una exposición impactante retrata con crudeza el terror comunista de la Albania de Hoxha.

El contraste es enorme con la imagen que yo mismo tuve en mi juventud. De adolescente fui maoísta: fundé una "célula roja" en mi colegio con 13 años y publiqué un periódico llamado La Bandera Roja. Recuerdo escuchar Radio Tirana en la cama a las once de la noche.

En realidad, no sabíamos nada de Albania, solo proyectábamos sobre ella nuestras utopías socialistas. La verdad era otra: los albaneses vivían en una prisión a escala nacional. Quien intentaba escapar, en el mejor de los casos, acababa en prisión o en campos de trabajo durante años; en el peor, era asesinado a tiros. Casi un millar de personas murieron en su intento de huida.

Albania se aisló totalmente del mundo. La anécdota de la madre de la Madre Teresa lo resume bien: cuando estaba moribunda en Albania, líderes de todo el mundo movieron cielo y tierra para que su hija pudiera visitarla. Fue imposible. Murió sola en 1981. Solo en 1990, cinco años tras la muerte de Hoxha, pudo Madre Teresa viajar al país para visitar la tumba de su madre.

Mientras tanto, Hoxha y la cúpula comunista vivían en lujo en el Blloku, un barrio cerrado de apenas 21 campos de fútbol en el centro de Tirana. Desde 1944 hasta su muerte en 1985, Hoxha apenas salió de allí, aislado con sus camaradas y sus familias, mientras dedicaba sus días a dictar 68 libros de propaganda sobre las virtudes del socialismo… en el país más pobre de Europa.

Le pregunté a Adri qué había fallado en la transición a la democracia y la economía de mercado. Su respuesta fue clara: —No hubo un verdadero cambio de élites. Las mismas familias que mandaban en tiempos de Hoxha mandan hoy. Por eso nunca ha existido un esfuerzo real por afrontar el pasado ni por reparar a las víctimas—. Apenas un 20 % de los antiguos propietarios expropiados recuperaron sus tierras, y la compensación total no pasó de diez millones de dólares, una cifra ridícula.

Tras el final del socialismo, la emigración se disparó. En proporción a su población, ningún país europeo ha perdido más habitantes en estos 30 años. Hoy Albania ha visto marchar al 30 % de sus ciudadanos. Solo quedan 2,8 millones, y muchos de los que se fueron eran jóvenes brillantes y emprendedores. En Italia viven 350.000 albaneses que poseen 40.000 empresas y generan un 7 % del PIB italiano. Hoy hay más albaneses fuera que dentro de Albania.

He documentado estas paradojas —el paso del comunismo más brutal a la democracia débil, del aislamiento total al narco-Estado— en mi libro Los orígenes de la pobreza y la riqueza (Editorial Avance, 2025).