¿Qué pasa con el mantenimiento de la web gratuita de la ayuda digital?

Una de las dudas más frecuentes entre autónomos y pequeñas empresas que valoran solicitar el Kit Digital es qué ocurre con el mantenimiento de la web incluida en la ayuda. La respuesta es sencilla y tranquilizadora: el primer año no supone ningún gasto. Durante esos doce meses, la web está activa, online y completamente gestionada, sin que tengas que asumir costes de servidor o dominio.

A partir de ahí, es el propio negocio quien decide si quiere mantenerla. En caso de continuar, lo único que hay que abonar es el hosting y el dominio básico, una cantidad reducida que garantiza que la web siga disponible en internet. No hay penalizaciones ni compromisos ocultos: si después del primer año decides que no necesitas esa web, puedes prescindir de ella sin coste adicional.

Esto convierte al Kit Digital en una oportunidad aún más atractiva. No solo permite acceder a un ordenador nuevo y a una web profesional optimizada para Google sin adelantar ni un euro, sino que además da un año completo para comprobar su impacto real en la facturación y en la captación de clientes.

Quienes ya han solicitado el programa destacan la comodidad de la tramitación —integral y gestionada por agentes digitalizadores homologados— y la rapidez en los resultados: en cuestión de semanas se dispone de un equipo nuevo y una web lista para atraer visitas.

Checklist exprés

Primer año de web: gratis, sin costes ocultos.

Después: solo hosting y dominio básico si decides mantenerla.

Ordenador nuevo incluido en la ayuda.

Cero euros de adelanto durante todo el proceso.

En definitiva, el Kit Digital elimina las barreras de entrada al mundo online. Ofrece visibilidad, equipamiento y un año de presencia digital sin que el autónomo o la microempresa tenga que preocuparse por facturas de mantenimiento.

El plazo para solicitar la ayuda está abierto hasta el 31 de octubre de 2025, con unidades limitadas.