Por qué las ayudas que prometió Sánchez no han llegado a las víctimas de la dana en un año

Se cifraron 18.000 millones de euros los daños provocados por la dana. El Gobierno comprometió 16.600 millones de euros. Desde el principio, prácticamente la mitad de lo comprometido eran avales, con lo cual hablamos de créditos que hay que devolver y la otra mitad en ayudas directas. Recientemente se ha sumado un nuevo paquete de ayudas de 6.000 millones para contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas. Ahora, un año después.

Pero, ¿cuánto de esto ha llegado realmente a los afectados un año después? El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vanagloriaba de que ya habían pagado 8.000 millones en ayudas. La mitad de lo comprometido. Sin embargo, estos datos no coinciden con la realidad, ya que las ayudas directas se han limitado a 2.851 millones de euros, tan solo un 17% del total.

La clave en la disparidad es que no todo el montante se puede considerar «ayuda». El Gobierno suma en esos 8.000 millones las actuaciones, los avales y la financiación a afectados, con 756 millones, que no suponen ni un 15% de los 5.000 millones dispuestos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, las cifras están claramente infladas, ya que el Gobierno incluye como ayudas las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que suman 3.761 millones.

Todo esto significa que prácticamente la mitad del dinero que se cuenta como ayudas son, en realidad, indemnizaciones por seguros privados. Según la Generalitat Valenciana, la Administración Central habría entregado ayudas directas solo por un valor total de 1.054 millones.