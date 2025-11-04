Tras años de instalación masiva de plantas eólicas, miles de aerogeneradores están llegando al final de su vida útil y al reto paisajístico y de integración en la red se sumará ahora el desafío de la gestión de miles de toneladas de residuos. Los modelos más obsoletos podrán ser sustituidos por molinos más potentes que permitirán reducir su número. Con esta idea, la Xunta planteó hace unos meses una especie de plan Renove que permitiría reducir drásticamente el número de aerogeneradores en la región, pasando de 3.000 a 600. Según anunció en su día la consejera de Industria, María Jesús Lorenzana, la norma, que provocó protestas en el sector, busca renovar los parques eólicos con 25 años o más, con una "repotenciación" que permitirá reducir el impacto ambiental: "Ahora es posible que un solo molino produzca la misma potencia que 6, 8 o 10 de los anteriores".

La idea, no obstante, no gustó en su día al Gobierno central, que el pasado mes de septiembre aprobó la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra varios puntos de la nueva regulación eólica de Galicia, incluyendo la obligación de repotenciar los parques.

Paradójicamente, dos meses más tarde el Ejecutivo ha cambiado radicalmente de posición y al mismo tiempo que batalla en los tribunales contra la Xunta ha decidido implantar un plan similar para el conjunto de parques eólicos españoles por el mismo problema, el envejecimiento de las instalaciones. Según avanza este martes El Mundo, este mismo martes el Gobierno aprobará una medida dentro de su nuevo decreto antiapagones que busca incentivar la repotenciación de los parques eólicos con la sustitución de los viejos molinos por aparatos más eficientes y grandes. Según el diario, el plan podría estar listo en un plazo máximo de nueve meses y los aparatos que podrían estar afectados por esta jubilación masiva ascenderían a más de 10.000, una parte sustancial de los más de 32GW de energía eólica instalada en España.

El mismo diario apunta que el Gobierno se defiende de las comparaciones con el plan gallego alegando que no se habla de obligar sino de facilitar esa renovación con incentivos, y se amparan en una directiva europea de 2023 que instaba a mejorar la eficiencia de las instalaciones renovables. En el plan que diseña el Gobierno se incluirán las instalaciones susceptibles de ser renovadas y un posible calendario.