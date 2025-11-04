La dieta con Sánchez: se desploma el consumo de carne de vacuno, pescado y aceite de oliva

¿Han perdido los españoles calidad de vida en los últimos 20 años? Esta es una pregunta que se hace mucha gente a pesar de los buenos datos a nivel macroeconómico que está teniendo España. Sin embargo, hay una parte de la población que tiene la sensación de que su calidad de vida ha empeorado en los últimos años y que los niveles de bienestar relativo que había en la época previa a la crisis del 2008 no han vuelto.

Una forma de ver si la calidad de vida de los ciudadanos se ha deteriorado conforme han pasado los años es comparar la alimentación actual con la del año 2006, por ejemplo. Si acudimos a los datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Presupuestos Familiares (últimos datos disponibles), podremos ver cómo ha variado el consumo de los españoles en varios productos esenciales como pueden ser la carne de vacuno, la carne de ave, el aceite y el pescado fresco.

En los gráficos de arriba podemos ver cómo ha evolucionado el consumo medio por persona de estos cuatro productos básicos, que pasaremos a explicar a continuación.

Por un lado, tenemos que el consumo de carne de vacuno ha caído un 39,5% entre 2006 y 2023, pasando de consumirse 8,1 kilos por persona en 2006 a 4,9 kilos por persona en 2023. En el caso del pescado fresco, tenemos que el consumo ha caído un 36,4%, pasando de un consumo por persona en 2006 de 11,8 kilos a uno de 7,5 kilos por persona en 2023.

En cuanto al consumo de aceite de oliva, vemos que en el año 2006 se consumían 10,8 litros por persona y en 2023 se consumieron 7,8 litros por persona, es decir, una caída del 27,8% en el consumo. Por último, y como contraposición, vemos que el consumo de carne de ave ha crecido un 29,9% entre 2006 y 2023, pasando de un consumo por persona de 11,7 kilos a uno de 15,2 kilos por persona.

Con Sánchez se ha alcanzado el consumo mínimo

A tenor de estos datos, podemos sacar varias conclusiones, siendo una de ellas que es con el Gobierno de Pedro Sánchez con quien se ha alcanzado el mínimo histórico (entre 2006 y 2023) en consumo medio por persona en alimentos como la carne de vacuno, el pescado fresco y el aceite de oliva. Aunque lógicamente no es atribuible toda la caída al líder socialista, ya que el menor consumo lleva produciéndose años antes, pero sí que aporta su granito de arena.

Por otro lado, este menor consumo en los bienes ya mencionados y el incremento del consumo en alimentos como la carne de ave, que resulta más barata que la carne de vacuno, muestra un deterioro en la alimentación de los españoles. Que no es que se haya producido un cambio en los gustos de los ciudadanos y se hayan vuelto vegetarianos de golpe, sino que los productos se vuelven más caros y los salarios cada vez tienen menos poder adquisitivo, haciendo que el consumo en este tipo de bienes caiga.

Con lo cual, si bien esto no es la prueba definitiva de que los españoles son hoy más pobres que hace 20 años, sí que es una evidencia más del deterioro en la calidad de vida de estos, teniendo que hacer cada vez más malabares para poder tener una dieta equilibrada.