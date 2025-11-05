Copenhagen Infrastructure Partners adquiere su primera planta de biogás en el Reino Unido

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), a través de su fondo CI Advanced Bioenergy Fund I (CI ABF I), ha tomado la decisión final de adquirir una planta combinada de pretratamiento y biogás propiedad de Ørsted, empresa danesa de energía renovable.

La planta, situada en Northwich (Reino Unido), cuenta actualmente con una instalación de pretratamiento de residuos sólidos urbanos y una planta de biogás que genera electricidad que vierte a la red. A la espera de los permisos pertinentes, CIP planea reconvertir las instalaciones para que funcionen exclusivamente como planta de biogás y ampliarlas con un nuevo digestor, unidades de mejora de biometano y tecnología de captura de CO₂, lo que permitirá producir biometano y CO₂ biogénico líquido.

Se prevé que la ampliación comience en 2026 y que la planta modernizada entre en funcionamiento en 2028. Una vez operativa, procesará más de 170.000 toneladas de materia prima al año.

Andreas Brandt, socio de CIP, declaró que están "muy ilusionados con nuestra entrada en el mercado británico de la bioenergía con esta primera adquisición. La planta de biogás de Northwich refuerza nuestra posición en el sector europeo del biogás y supone un hito clave para nuestro fondo y nuestros inversores. La planta actualizada contribuirá de manera significativa a la seguridad energética local, además de impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Esperamos colaborar estrechamente con la comunidad y las autoridades para hacer realidad este proyecto".