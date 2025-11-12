Las principales causas de la DGT para no renovar el carnet a los mayores de 85 años

Entre 2015 y 2024, la Dirección General de Tráfico (DGT), dirigida por Pere Navarro Olivella, gestionó 483.930 solicitudes de renovación del permiso de conducir tipo B para personas mayores de 85 años, de las cuales únicamente 8.283 fueron denegadas, lo que representa un 98.28% de aprobaciones.

En total, para mayores de 80 años, se tramitaron 1.976.972 peticiones, con 1.953.471 renovaciones exitosas. Estos datos, obtenidos en exclusiva por Libre Mercado gracias a la Ley de Transparencia, reflejan la resolución firmada por María Lidón Lozano Pérez, secretaria general de la DGT.

Principales motivos de denegación

El análisis de las causas de no aptitud para la renovación del permiso B en personas de 85 años o más revela una variedad de condiciones médicas que afectan la capacidad para conducir. A continuación, se detallan las diez razones más frecuentes de rechazo, con el número de casos registrados entre 2015 y 2024:

Dificultades en integración visual-motora: 3.324 rechazos, por problemas al combinar percepción ocular y acción física.

Razones diversas sin clasificación: 1.020 negativas, abarcando múltiples patologías no detalladas.

Fallos en cálculo de trayectorias: 830 casos, vinculados a incapacidad para prever desplazamientos.

Deterioro cognitivo: 616 denegaciones, por dolencias que afectan recuerdo y decisión.

Visibilidad combinada insuficiente: 551 instancias, cuando la nitidez binóptica cae por debajo de 0,5 pese a gafas.

Retrasos en respuestas complejas: 504 rechazos, debido a lentitud ante estímulos variados.

Patologías oculares avanzadas: 301 negativas, por males que bloquean estándares visuales requeridos.

Vista unilateral deficiente: 261 casos, si la agudeza en el ojo dominante es inferior a 0,5.

Desórdenes de estabilidad: 69 denegaciones, por problemas que comprometen el balance corporal.

Glucemia incontrolada sin aval: 68 instancias, para diabetes sin dictamen positivo de especialista.

Es importante señalar que, en algunos casos con menos de cinco incidencias, la DGT no proporciona cifras exactas para proteger la privacidad siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), lo que limita la precisión en ciertas categorías de menor impacto.

Causas más comunes en menores de 75 años

Al revisar las causas para rechazar la renovación del permiso B en personas menores de 75 años, se ven varias problemas de salud que afectan la habilidad para conducir.

En total, hubo 24.780.003 personas aptas para la renovación y 6.321 no aptas.

El porcentaje de no aptos es aproximadamente del 0,0255%.

A continuación, se listan las diez razones más frecuentes de rechazo, ordenadas de más a menos comunes, con el número de casos entre 2015 y 2024:

Coordinación visomotora no apto para la conducción : 908 rechazos, debidos a incapacidad para unir observación y gesto.

Delirium, demencias, trastornos amnésico y otros trastornos cognoscitivos sin informe favorable de psiquiatra o del neurólogo. : 564 denegaciones, incluyendo confusiones y pérdidas memorísticas sin visto bueno de especialista.

Agudeza visual binocular de menos de 0,5 con lentes correctoras : 470 casos, cuando la precisión combinada baja de 0,5 pese a lentes.

SIN DATOS : 389 negativas, abarcando situaciones sin información específica.

Trastornos del estado de ánimo sin informe favorable de un psiquiatra o psicólogo : 376 instancias, por desórdenes anímicos sin aprobación de terapeuta.

Trastornos psicóticos sin informe favorable de un psiquiatra o psicólogo : 292 rechazos, para episodios psicóticos sin dictamen positivo de experto.

Tiempo de reacciones múltiples no apto para la conducción : 248 denegaciones, causados por demoras frente a impulsos variados.

Visión monocular con agudeza de menos de 0,5 en el ojo mejor : 187 casos, si la agudeza en el órgano dominante resulta inferior a 0,5.

Agudeza visual binocular de al menos 0,5 con o sin lentes correctoras : 171 negativas, cuando la percepción binocular alcanza al menos 0,5 con o sin corrección.

Alteraciones del equilibrio: 97 rechazos, originados en anomalías que alteran la postura.

También se registraron un total de 159 denegaciones de renovación del permiso B por causas directamente relacionadas con drogas (incluyendo alcohol y medicamentos adictivos) en personas menores de 75 años, destacando como las tres más incidentes los antecedentes de abuso de alcohol (42 casos), el consumo habitual de drogas y medicamentos sin informe médico favorable (36 casos)