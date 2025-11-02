Tráfico añade una nueva señal de peligro para tramos sin carril de aceleración o deceleración

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado la señal P-1e "Tramo con accesos directos" a su catálogo oficial de señalización. Su finalidad es advertir del peligro ante la presencia de múltiples accesos directos a una vía principal, especialmente en carreteras convencionales o tramos interurbanos donde no existen carriles de aceleración o deceleración.

Esta señal se suma al grupo P-1, que agrupa los avisos de intersección con prioridad, y se coloca antes de aquellos tramos donde los vehículos pueden incorporarse o salir de forma directa desde caminos, entradas a fincas, gasolineras u otras vías secundarias. Según la descripción oficial, el símbolo advierte de la proximidad de varios accesos directos y recuerda que los usuarios de dichos accesos deben ceder el paso a los vehículos que circulen por la vía principal.

Sustitución y ampliación del grupo P-1

Hasta ahora, el catálogo de la DGT incluía las señales P-1a a P-1d, destinadas a advertir intersecciones con prioridad por la derecha, por la izquierda o con disposición de cruces en forma de "T" o de "X". La nueva P-1e amplía esta familia para cubrir situaciones no contempladas hasta ahora, en las que la vía principal no presenta intersecciones definidas, pero sí múltiples accesos directos.

De acuerdo con el documento oficial, esta incorporación responde a la necesidad de adaptar la señalización a configuraciones frecuentes en carreteras secundarias, donde la mezcla de accesos desde fincas agrícolas, talleres o zonas industriales puede generar riesgos por falta de visibilidad o velocidad inadecuada en las incorporaciones.

La DGT explica que el propósito de esta nueva señal es reforzar la atención del conductor y advertirle con antelación suficiente de la posible entrada o salida de vehículos desde puntos sin carril de incorporación, donde no existe un cruce formal pero sí un riesgo potencial.

Diseño y aplicación de la señal P-1e

El pictograma de la señal P-1e mantiene el triángulo rojo característico de las señales de peligro, con un símbolo central que representa una línea principal atravesada por varios ramales cortos en perpendicular, aludiendo a los accesos que confluyen directamente.

La señal P-1e

Su instalación se recomienda en tramos donde la distancia entre accesos es reducida y la densidad de entradas o salidas pueda sorprender al conductor. También puede colocarse antes de zonas con alta concentración de actividades con entrada directa a la calzada, como polígonos o estaciones de servicio.

La señal no modifica las reglas de prioridad ya establecidas, pero recuerda que los vehículos procedentes de los accesos deben siempre ceder el paso. Su función es preventiva: busca aumentar la percepción del riesgo y reducir accidentes por colisiones laterales o salidas de vía provocadas por maniobras inesperadas.

Implantación progresiva en toda la red

Según la DGT, la señal P-1e forma parte del nuevo catálogo de señalización que está siendo actualizado de forma gradual. Su incorporación no implica un cambio normativo inmediato, sino que las administraciones titulares de las vías irán instalándola a medida que sustituyan o renueven las señales existentes.

El organismo destaca que la revisión completa del catálogo busca mejorar la comprensión visual de todas las advertencias. En el caso de la P-1e, su creación responde a una necesidad detectada por los técnicos de tráfico ante la evolución del trazado y el uso de muchas carreteras españolas.