Revisa estos elementos de tu coche y evita riesgos antes de viajar en invierno

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado la importancia de revisar a fondo el vehículo antes de los desplazamientos invernales. Aunque los neumáticos y las luces suelen ser los primeros elementos que se comprueban, hay otros componentes esenciales que deben estar en buen estado para garantizar la seguridad y evitar averías en condiciones de frío extremo.

Neumáticos y frenos, causas principales de siniestros

Según datos de la DGT, el mal estado de los neumáticos provoca el 30% de los accidentes en invierno. Es imprescindible comprobar el dibujo, la uniformidad del desgaste y la presión, así como asegurarse de que la profundidad mínima sea de 1,6 milímetros. También los frenos requieren una revisión completa, ya que son la segunda causa de accidente por fallos mecánicos. Se debe comprobar el estado de discos y pastillas, el nivel del líquido, los latiguillos y el repartidor de frenada.

Luces y visibilidad: ver y ser vistos

Aunque muchos coches nuevos incorporan luz diurna, la mayoría de vehículos antiguos no la tienen. La DGT recomienda usar las luces de cruce también de día durante el invierno, lo que podría reducir en un 10% las víctimas mortales por siniestros. Además, se debe verificar el funcionamiento de todos los pilotos, incluidos los de marcha atrás. Los limpiaparabrisas, por su parte, deben estar en buen estado para asegurar una visión nítida. Sustituirlos cuando pierden eficacia es una medida económica y sencilla.

Batería y niveles de líquidos, puntos críticos

La batería es otro componente esencial, especialmente si el vehículo permanece aparcado durante largos periodos o supera los diez años. Si ha mostrado fallos al arrancar, conviene sustituirla. Además de las tradicionales pinzas de arranque, existen arrancadores portátiles de bajo coste que pueden ser útiles en emergencias.

También se recomienda comprobar los niveles de líquidos: aceite, frenos, refrigerante y limpiaparabrisas. Un bajo nivel de anticongelante puede dañar el sistema de refrigeración, sobre todo en vehículos antiguos. En los más modernos, solo es necesario añadir líquido si se va a circular o estacionar a temperaturas muy bajas.

Climatización, motor y carga del vehículo

El aire acondicionado no solo se usa en verano: es clave para eliminar el empañado de los cristales, por lo que se aconseja revisarlo si no enfría correctamente. En cuanto al motor, la DGT recomienda una puesta a punto completa antes del invierno, especialmente en coches con más de diez años. Se deben revisar bujías, inyectores, filtros y niveles de líquidos.

Para quienes viajen a practicar deportes de invierno, la DGT insiste en que el equipaje y el material técnico deben colocarse correctamente dentro del vehículo o en el techo mediante portaesquís o baúles homologados. Un objeto suelto en el interior puede multiplicar su peso hasta 50 veces en caso de colisión a 50 km/h.

Cuidado con las hojas y la climatización

Durante el otoño, las hojas acumuladas bajo los árboles pueden obstruir las rejillas de ventilación del coche. Si no se retiran, pueden afectar al sistema de climatización y reducir su eficacia. Por ello, la DGT recomienda mantener limpias las entradas de aire situadas junto al parabrisas, especialmente si el vehículo pasa largos periodos aparcado en la calle.