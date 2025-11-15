Sorpresa en redes sociales por el nuevo modelo de pisos compartidos: "No tiene ni una ventana"

La crisis del mercado de la vivienda ha provocado un crecimiento de los precios de los inmuebles en venta y del alquiler como consecuencia de la escasez de oferta, debido principalmente al control que ejerce el Estado sobre el suelo y las restricciones impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez, así como por la protección a okupas e inquiokupas. En este sentido, dada la escasez de vivienda disponible y los altos precios del mercado, muchas personas buscan alternativas como compartir piso para poder vivir en las grandes ciudades.

En este contexto, uno de los modelos habitacionales que se ha popularizado como alternativa ante la crisis de la vivienda es el 'coliving', que consiste en viviendas en las que existen tanto espacios privados como zonas comunes compartidas. Una de las empresas que está poniendo en marcha esta nueva fórmula es Alkilea, dedicada a la gestión de alquileres en Valencia.

La opción del 'coliving'

Una de las vías por las que esta empresa publicita sus servicios es la plataforma que proporcionan las redes sociales, donde ha informado también del "Nuevo coliving diseñado y gestionado por Alkilea". "¿Sabías que tenemos un coliving en el que las habitaciones que alquilamos parecen de hotel?", interpelan a los usuarios de redes sociales en un vídeo recientemente publicado. De esta forma, muestran el salón principal de la vivienda, "una estancia súper luminosa y espaciosa".

Además, desde la empresa explican que "este coliving cuenta con cuatro habitaciones, todas ellas tienen un número que corresponde tanto a su frigorífico como a su alacena de cocina". De hecho, todas ellas cuentan con una cama doble, un ventilador, un aire acondicionado y estantes para la ropa, además de su propio baño. Asimismo, desde la empresa destacan también la atención que dan al orden y la limpieza de los inmuebles.

En el vídeo también se muestra el área de coworking, que desde la empresa consideran "una de las zonas innovadoras", donde las personas que se alojen en esta vivienda tienen un espacio para trabajar o estudiar. Del mismo modo, la empresa muestra otros detalles adicionales, como el patio, para que los usuarios de redes sociales puedan apreciar los distintos espacios que pueden disfrutar quienes se alojen en estos inmuebles

En cualquier caso, resulta especialmente interesante que el alquiler que ofrece la empresa en estas viviendas es un alquiler temporal, de hasta once meses, dirigido a estudiantes y jóvenes trabajadores. De hecho, la compañía aclara que "no se aceptan menores". Así lo explica la propia empresa en respuesta a algunos comentarios de este vídeo, donde también explica que este inmueble se encuentra en la localidad valenciana de Mislata, junto al metro.

Reacción en redes sociales

No obstante, la publicación de este vídeo ha suscitado la sorpresa de muchas personas en redes sociales, que. Así, algunos usuarios afirman que "1.400€ por habitación es demasiado". Otros prefieren el sarcasmo para expresar supuestas incoherencias entre la publicidad y las condiciones reales de los inmuebles: "estancia superluminosa: no tiene ni una ventana".

Del mismo modo, muchos usuarios lamentan también que se haya "normalizado" este tipo de ofertas e inmuebles en el mercado de la vivienda. "¿En qué momento hemos normalizado no tener independencia e intimidad en una propiedad?", se preguntaba uno de estos usuarios. En este mismo sentido, otras personas señalaban que "antes se compraba la casa y chalet o apartamento… ahora se comparte piso".

Otras personas indicaban que, pese a la publicidad de la empresa, que subraya la innovación que supone su modelo de 'coliving', en realidad éste no se basa más que en el tradicional "piso compartido de toda la vida". Además, algunos usuarios también denunciaban que "ya no podemos ni vivir en habitaciones las personas que no podemos acceder a una hipoteca ni un alquiler". De hecho, algunos ironizaban con que se calificara como alquiler premium un piso "compartido con 3 desconocidos".