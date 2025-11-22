Qué es The Post, el famoso edificio de Canadá que ha comprado Amancio Ortega

Amancio Ortega, fundador y máximo accionista del grupo Inditex, habría comprado un edificio de oficinas en el centro de Vancouver por unos 1.100 millones de dólares canadienses (unos 680 millones de euros) a través de Pontegadea, tal y como aseguran desde la agencia Europa Press.

Según la agencia española, dicha operación es una de las mayores transacciones realizadas en Canadá, donde ya Amancio Ortega posee cinco activos, siendo uno de ellos el rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto. Este rascacielos es la sede del Royal Bank, la principal entidad financiera del país canadiense, y que Ortega compró en 2022 por unos 840 millones de euros.

Este edificio, que recibe el nombre de "The Post", es conocido por ser donde se encuentran unas oficinas de Amazon en Canadá, aunque dicho edificio también es "casero" de otras compañías como Starbucks, Oakberry y Loblaws City Market. Este complejo está formado por dos torres (una de ellas tiene 22 pisos y la otra tiene 19) y hasta ahora era propiedad de QuadReal Property Group.

El empresario español continúa así comprando inmuebles después de que el verano pasado se hiciera con un centro logístico en Reino Unido que también estaba alquilado a Amazon, cerrando la operación por un importe cercano a los 81 millones de libras (unos 92 millones de euros).

La cartera inmobiliaria de Ortega no para de crecer. A las operaciones mencionadas hay que sumar que, con anterioridad, el fundador de Inditex cerró la compra del Sabadell Financial Center, un inmueble en el que se encuentran las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, estando este edificio ubicado en Miami, Florida. Una operación que rondó los 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros) y de la que ya hablamos en Libre Mercado.

No obstante, a las adquisiciones de estos inmuebles hay que sumar la también reciente compra de un hotel en París por un valor de 97 millones de euros a la cadena española Derby Hoteles, que se hizo con el hotel en el año 2007 por 75 millones de euros. Hace apenas unos meses, en septiembre, Ortega compró el hotel de cuatro estrellas Avani Museum Quarter Amsterdam ubicado en la capital de Países Bajos, por valor de 85 millones de euros.

En España también ha cerrado recientemente la compra de un edificio de oficinas en Barcelona en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta, pagando un total de 284 millones de dólares (250 millones de euros) al fondo de inversiones Blackstone. De esta forma, la compra de este edificio se convertía en la mayor adquisición de Amancio Ortega en España desde la compra de la Torre Foster de Madrid en el año 2016 por 490 millones de euros.

El empresario nacido en León, cuenta con otra serie de activos como hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea. A través de los dividendos obtenidos por su participación en Inditex, es como consigue el dinero para invertir en la compra de todos los activos inmobiliarios mencionados, ya que Ortega cuenta con casi el 60% de Inditex.