Jorge Paradela: "Disponer de energía limpia, sostenible y barata es la gran oportunidad para industrializar Andalucía"

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha intervenido en el Foro de Energía de Libertad Digital para presentar la estrategia andaluza en materia de infraestructuras energéticas, generación renovable y captación de inversión industrial.

Paradela ha comenzado su intervención destacando que Andalucía "está aportando la cuarta parte de inversión, que es aún mayor desde junio de 2025", y ha señalado que "las empresas y la gente están entendiendo que la forma más directa de reducir la factura energética es el autoconsumo".

Sin embargo, ha advertido de que "no todos los proyectos salen adelante: el 35 % cayó el año pasado por no tener los permisos ambientales necesarios". En este sentido, Paradela ha lamentado que "más de un tercio de los proyectos no salen adelante y no pueden avanzar", aunque ha destacado que "hay un dinamismo muy relevante en la zona, en lo que va de legislatura".

Un ecosistema atractivo para empresas internacionales

El consejero ha asegurado que Andalucía "ha construido un ecosistema atractivo para empresas internacionales", apoyado en disponibilidad de suelo, recursos renovables y proyectos vinculados al hidrógeno verde.

En este sentido, ha defendido que "la clave de bóveda es que el hecho de disponer de energía limpia, sostenible y barata, a precios competitivos, es la gran oportunidad para industrializar Andalucía". "Esa es la clave de bóveda de nuestra visión en nuestra estrategia: disponer de energía limpia para traer inversión industrial nueva o para descarbonizar y facilitar la transición hacia una industria más baja en emisiones de la que ya existe".

17.100 millones de euros en inversión

Paradela ha detallado que actualmente existen "17.100 millones de euros de inversión industrial en Andalucía", y ha aclarado que "no son estadísticas, son proyectos identificados con nombre y apellidos que este Gobierno apoya", destacando que "más de la mitad de la inversión es industria verde y descarbonizada". "Habíamos planteado captar cinco mil millones de euros de inversión por año", ha recordado.

Dentro de esta estrategia, ha subrayado que "un megavatio solar da el doble de rendimiento que el mismo megavatio instalado en Alemania", lo que ofrece a Andalucía "una ventaja competitiva muy importante". Por ello, ha puesto en valor la apuesta por el hidrógeno: "Estamos aprovechando de manera especial el hidrógeno, que es muy importante". En este ámbito, ha remarcado: "Echamos en falta la regulación por parte de España. El hidrógeno es esencial para descarbonizar la industria pesada; tenemos la suerte de tener en Andalucía uno de los mejores proyectos de España".

En su intervención, Paradela ha advertido de que "España invierte muy poco en redes". Ha señalado que existe "un indicador fácil de recordar: España invierte menos del 0,2%, cuando tiene la oportunidad de disponer del petróleo del siglo XXI, pudiendo convertirse en el Golfo Pérsico de las renovables".

También ha apuntado que siguen existiendo "límites a la inversión, como la red de transportes y la inversión en redes de distribución, situándose en el 0,3 % del PIB", al tiempo que se ha preguntado: "¿Qué ocurre con el almacenamiento independiente, cuyo plazo de transposición comenzaba en mayo y aún no se ha iniciado?".

A su juicio, "a nivel regulatorio hay mucho que hacer: invertimos muy poco en redes en España". Ha explicado que el sistema "funciona como un mercado único; nosotros, con una aportación muy fuerte de energía solar, vamos complementando". "Pensamos que las renovables son la gran apuesta de España, pero para eso hay que poner todos los instrumentos a favor de esa oportunidad. Invertimos poco y se estimula poco la inversión aquí", ha añadido el consejero.

Paradela también ha criticado los tiempos del Estado: "Los plazos del Estado no son aceptables: el Gobierno quería ganar al menos un año, pero piensen que se ha tardado más de un año y medio en la propuesta que llevamos las comunidades autónomas y el borrador que se ha publicado. Dudo que se ganen meses con respecto a la planificación anterior".

El nuevo plan eléctrico

Respecto a la nueva planificación eléctrica, ha indicado que "hay un cambio fundamental. El primer criterio era la generación renovable, pero en esta nueva planificación es la demanda". Y ha denunciado que, pese a que Andalucía tiene "un 40% menos de densidad de población respecto al resto de la península", su aportación masiva al PIB no se refleja en las previsiones: "Nos encontramos con un 11% del total, cuando por población nos correspondería un 18 o 20%".

"Hay provincias que reciben menos del 5 % de lo que nosotros planteábamos de manera fundamentada: solicitudes de demanda sólida y fundamentadas, y recibimos algo francamente decepcionante", ha afirmado, destacando que "con eso es muy difícil que avancemos". A pesar de ello, ha asegurado: "Hay que insistir en lo que debería haber caído por su propio peso y, como Gobierno autonómico, seguiremos insistiendo".

Por último, Paradela ha querido desmontar una idea extendida: "La gente piensa que la transición energética termina con las placas solares y la energía eólica, pero hay mucho más por hacer". Y ha concluido: "Sin marcos regulatorios y sin estímulos por parte del Gobierno de España, no es posible avanzar. Sin energía no hay ni crecimiento ni progreso, y es muy necesaria la inversión en redes".