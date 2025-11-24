La cooperación institucional, clave en la clausura del Foro de Energía

Los organizadores han destacado que el foro ha reunido a perfiles clave de la administración autonómica, la industria eléctrica y sectores económicos emergentes. La participación de comunidades como Madrid, Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana ha evidenciado, según la clausura, que el ámbito regional ha tenido un peso decisivo en la política energética.

En este contexto, algunas intervenciones como la de Carlos Novillo, consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior; Jorge Paradela, consejero andaluz de Industria, Energía y Minas; Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León; y Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, han reflejado estrategias distintas, pero complementarias.

Los organizadores han subrayado que estas comunidades han actuado como motores energéticos con estrategias diferenciadas, pero complementarias, poniendo de relieve el papel autonómico en autorizaciones, ordenación del territorio y atracción industrial.

Red, demanda y tensiones del sistema eléctrico

La clausura ha recordado que el sistema eléctrico español "ha experimentado tensiones derivadas de la alta penetración renovable y la saturación de la red". Los responsables del foro han insistido en que el equilibrio entre oferta y demanda se logra con "el uso de modelos de energías mixtas", señalando que tecnologías como la nuclear y el almacenamiento han contribuido a garantizar estabilidad en momentos de alta variabilidad.

Los organizadores han explicado que la falta de capacidad de red ha condicionado inversiones en sectores estratégicos y han destacando la necesidad de alinear infraestructuras con la demanda real.

Planificación estratégica y tecnologías firmes

Durante la clausura también se ha advertido del riesgo de prescindir de tecnologías capaces de proporcionar estabilidad en un sistema dominado por renovables intermitentes. En este punto, la intervención de Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, ha servido como referencia para recordar que "la energía nuclear ha aportado firmeza y previsibilidad al sistema".

Por otro lado, Patxi Calleja, director de Regulación de Iberdrola, ha participado en el debate sobre redes, almacenamiento y regulación, donde ha destacado la alarmante situación de la fiscalidad de la electricidad española, señalando que "el impuesto eléctrico es 4 veces mayor que el del gas" y que "las redes en España tienen entre 2 y 3 veces menos coste que en Francia o Alemania".

Regulación, trámites y oportunidades de desarrollo

La clausura ha insistido en que la estabilidad regulatoria ha sido imprescindible para atraer inversión industrial y energética. Los organizadores también han señalado que el país "necesita marcos claros y previsibles", para garantizar la funcionalidad de la red eléctrica. Asimismo, han destacado que la coordinación institucional es determinante para evitar retrasos en proyectos de red y renovables.