Crece el fenómeno de alquilar "habitaciones por horas" para parejas o para dormir la siesta

La crisis de vivienda que soporta la sociedad española, donde cada vez hay una diferencia mayor entre el ritmo de creación de hogares y la construcción de nueva vivienda, ha conseguido que prácticamente cada semana nos encontremos con alguna nueva noticia que nos alerta de un nuevo incremento en los precios de los alquileres, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, debido fundamentalmente a la alta demanda de vivienda que existe en estos núcleos urbanos.
Este incremento cada vez mayor de los precios del alquiler hace prácticamente imposible para la mayoría de los ciudadanos vivir solos, de manera que estos tienen que compartir piso para poder asumir los gastos del alquiler. Esta situación lleva a que cada vez haya una menor intimidad y privacidad, lo que ha provocado que en los últimos tiempos haya emergido con más fuerza un fenómeno nuevo: las habitaciones por horas.
Alquiler de habitaciones por horas
Hay que decir que este concepto existe desde hace más tiempo, pero ha sido a raíz del encarecimiento cada vez mayor de los precios de los alquileres, y de la falta de intimidad y privacidad que pueden llegar a tener muchas parejas, que en páginas como Milanuncios podemos encontrarnos con una inmensa oferta de este tipo de servicios.
Si realizamos una búsqueda en esta plataforma, podremos encontrar más de 5.500 anuncios donde se ofrece el alquiler por horas de una habitación desde un precio de unos 10 euros en adelante, dependiendo de la ciudad donde se encuentre y de las características que tenga la vivienda. En su gran mayoría, estas habitaciones se ofrecen para que las parejas puedan pasar unas horas de intimidad y soledad.
Así pues, podemos encontrar anuncios que dicen lo siguiente:
"¿Buscas un lugar cómodo y privado para estar en pareja? Ofrecemos habitaciones por horas ideales para compartir un momento especial en un ambiente limpio, tranquilo y totalmente discreto. Contamos con baño privado, aire acondicionado y Wi-Fi, en ubicación céntrica y de fácil acceso. Reserva con antelación o consulta disponibilidad. Te esperamos para que disfrutes con total comodidad y privacidad."
Otro ejemplo lo encontramos aquí:
"Descubre un espacio perfecto para desconectar del mundo y vivir un momento especial. Mis habitaciones están diseñadas para ofrecer un ambiente íntimo, tranquilo y totalmente discreto, ideal para parejas que buscan una escapada romántica, celebrar una ocasión especial o simplemente disfrutar de un tiempo juntos sin interrupciones. El ambiente es acogedor, moderno y muy limpio, con iluminación suave y detalles que invitan al descanso y a la conexión. Puedes reservar por horas, con total privacidad y comodidad, adaptándonos a lo que necesites."
No obstante, no todos estos anuncios parecen estar enfocados a parejas, sino que hasta se ofrece el alquiler de habitaciones para poder dormir la siesta, así lo vemos:
Si hacemos la misma búsqueda en otra plataforma como Wallapop nos podremos encontrar más ejemplos que refuerzan este nuevo negocio.
Así pues, vemos que otro efecto indeseado de la falta de vivienda en España es que muchas parejas hasta se plantean la idea de acudir unas horas a un lugar desconocido para disponer de un rato de intimidad y privacidad, ya que en muchas ocasiones no se puede conseguir esto en la propia vivienda donde uno reside. Incluso hay quien está dispuesto a pagar 30 euros por echarse una siesta en un lugar que no conoce, ya que en su casa le sería muy complicado hacerlo.