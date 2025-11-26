Los salarios se estancan: los españoles ganan cada año 6.108 euros menos que los europeos

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez continúe vendiéndonos las supuestas bondades de su gestión económica, lo cierto es que España está muy lejos de "ir como un cohete" en términos económicos. A pesar de que algunos datos macroeconómicos parezcan mostrar que la economía española crece cada año, esto no se ve reflejado en una mejoría de las condiciones de vida de los ciudadanos. De hecho, éstas no dejan de empeorar.

En este sentido, uno de los factores que demuestran que la situación que viven los españoles en su día a día, lejos de mejorar, sigue empeorando, es la evolución de los salarios, que cada vez se alejan más de la media europea. De esta forma, como se puede comprobar a continuación, los datos ofrecidos por Eurostat muestran que, aunque los salarios españoles se acercaron de una forma significativa a la media de la UE entre los años 2002 y 2009, desde entonces la brecha comenzó a abrirse de nuevo y ha continuado incrementándose bajo el mandato de Pedro Sánchez.

Crece la brecha con la UE

Como podemos comprobar a continuación, el salario medio anual registrado en España en el año 2024 fue de 33.700 euros, habiéndose incrementado un 19% desde 2019 en términos nominales (sin tener en cuenta la inflación), cuando se situó en los 28.176 euros. Del mismo modo, teniendo en cuenta que en 2014 el salario medio anual español fue de 26.701 euros, en la última década el incremento ha sido del 26%. Además, desde el año 2008, cuando alcanzó los 24.836 euros, ha aumentado un 35,7%.

Por su parte, el salario medio para el conjunto de la Unión Europea fue de 39.808 euros al año en 2024. Así, el incremento desde 2019 ha sido del 21%, puesto que entonces se situó en los 32.778 euros. De esta forma, en la medida en que en 2014 alcanzó los 29.385 euros, el salario medio anual europeo se incrementó en los últimos diez años en un 35%. En suma, el incremento ha sido del 52% desde 2008, cuando se situó en 26.177 euros.

Eurostat

Esta evolución refleja que cada año los salarios españoles, en términos medios, se alejan cada vez más del salario medio europeo. Concretamente, en 2024 esta diferencia fue de 6.108 euros al año. En cambio, en 2019 este diferencial era de 4.602 euros anuales. Asimismo, en el año 2014 la brecha entre el salario medio anual español y el europeo fue de 2.684 euros, mientras que en 2008 la diferencia era de 1.341 euros al año.

De estos datos se desprende que, en términos mensuales, la brecha existente entre el salario medio español y el europeo fue de 509 euros en 2024, mientras que en 2019 esta diferencia se situó en los 383,5 euros al mes. Así, en 2014 el diferencial fue de 223,6 euros cada mes y en 2008 de casi 112 euros. Por lo tanto, podemos comprobar que desde el año 2019 la brecha entre el salario español y el europeo ha crecido más de un 32%. Además, este diferencial se ha incrementado un 127,5% en la última década y un 355,5% desde el año 2008.

Así las cosas, el salario medio anual de los españoles representaba el 94,87% de la media del conjunto de la Unión Europea en el año 2008. Sin embargo, en los años siguientes el salario español cada vez ha representado una menor proporción en relación con la media europea. Así, en 2014 suponía el 90,86% de la media de la UE y en 2019 representaba ya el 86%. De este modo, en el año 2024 el salario medio español representó el 84,65% del salario medio europeo.