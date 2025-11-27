Sánchez pacta con los sindicatos subir el sueldo a los funcionarios un 11% hasta 2028

El Gobierno ha llegado finalmente a un acuerdo con UGT y CSIF en relación con la subida de salario para los funcionarios. De esta forma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Función Pública, Óscar López, han firmado con los representantes de UGT y CSIF este jueves un acuerdo en el que se establece una subida salarial del 11% para el período 2025-2028. Así, se pone fin a la congelación de los sueldos de los funcionarios.

Tras la firma del documento, el ministro de Función Pública ha defendido que "el acuerdo marco que firmamos hoy no solo mejora sus condiciones laborales, también moderniza la función pública y refuerza, sobre todo, los servicios que reciben los ciudadanos".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "estamos dando un paso decisivo hacia un modelo de empleo público más contemporáneo, más actualizado a las exigencias y a las demandas de sociedad española en el siglo XXI". Del mismo modo, Sánchez ha defendido que "con este acuerdo ganan todos los trabajadores", por lo que considera que "es una gran noticia para nuestro país".

Sin embargo, como hemos publicado en Libre Mercado, los sueldos de los trabajadores del sector privado siguen estancados y cada vez se alejan más, en términos nominales –es decir, sin descontar la inflación– de la media europea. Concretamente, esta brecha fue de 6.108 euros anuales en 2024 –509 euros al mes–, habiéndose incrementado más de un 32% desde 2019.