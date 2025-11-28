"No hay un problema con los triángulos": un experto desmonta la imposición de la DGT con la baliza V16

Uno de los temas del momento es el que tiene que ver con la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) que entrará en vigor a partir del año que viene y que obligará a sustituir los triángulos de seguridad por la "baliza V16", algo de lo que ya hemos hablado estos días en Libre Mercado, explicando tanto la nueva normativa como mencionando tanto los pros como los contras de este dispositivo.

Para seguir ahondando más en esta cuestión, nos hemos puesto en contacto con el experto en motor y director editorial de Carwow, Juan Francisco Calero, que nos ha atendido amablemente para respondernos a varias preguntas de interés sobre las balizas.

¿Cuál es el principal problema que le ves a la baliza V16 en comparación con los triángulos de seguridad?

"El principal problema que veo es básicamente que los triángulos son un dispositivo de visualización anticipado, que te los encuentras antes del problema, y que son analógicos. Eso significa que no dependen ni de baterías, ni de pilas, ni de condiciones climatológicas respecto a su funcionalidad. Además, anuncian el problema que hay con anticipación, y eso es vital porque efectivamente con la baliza no tienes que desplazarte, te quedas en el coche, pero al mismo tiempo la vas a ver mucho más cerca, si es que la ves, porque toda la casuística que vemos tanto en vídeo como en el mundo real muestra que su visibilidad es muy limitada."

¿Cuál es la justificación de la DGT para cambiar la normativa?

"La DGT justifica esto porque cada año hay aproximadamente 25 atropellos en carretera. Lo llamativo es que la DGT dice aproximadamente, es decir, no da un número real, no da un número exacto. Y eso ya de por sí es tremendamente llamativo y debería hacernos reflexionar, porque es una manipulación de los datos."

¿Realmente se producen tantos accidentes por culpa de los triángulos como para tener que cambiarlos por la baliza V16?

"No, no hay tantos accidentes por la baliza V16, ni esos 25 muertos por atropellos son por intentar poner los triángulos. La gran mayoría de los atropellos son por personas que deambulan por los sitios incorrectos o que cruzan en el momento indebido y sobre todo por las personas que trabajan en la carretera, que son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las distintas empresas de obras públicas y de mantenimiento que están en las carreteras. Son estos la mayoría de las personas que sufren estos accidentes mortales. Y hay que subrayar en este punto que estas personas utilizan tanto señalización como dispositivos de visualización mucho más potentes y visuales que las propias balizas. Así que no, no hay un problema con los triángulos y no, no hay un problema de visibilidad, lo que hay es un problema de distracción esencialmente."

¿Hay algún país de la Unión Europea o de cualquier otro país desarrollado que esté usando este dispositivo?

"No existe ningún otro país que haya desarrollado un dispositivo parecido. Sí existen muchos países en los que la utilización de la baliza está permitida, hay libertad, pero ni es obligatorio tener la baliza como único método ni tampoco es obligatorio que esté conectada. Que sea obligatorio tener la baliza y tenerla conectada sólo en España."

¿Crees que la DGT dará marcha atrás con esta nueva normativa?

"De las últimas noticias de la DGT se deduce que no van a dar marcha atrás, que van a seguir con el plan, aunque todavía no hemos visto ni hemos sabido todo lo que se tiene que saber sobre este tema. No descartemos en el medio y largo plazo o que cambie completamente la ley o que haya excepciones en el corto plazo, porque es un desastre y ellos mismos según se acerca la fecha están reconociendo que hay muchos fallos."

¿No crees que la baliza provocará más accidentes de los que quiere prevenir?

"La baliza no va a provocar per se más accidentes, porque entre tenerla y no tenerla es mejor tenerla. Si la pregunta va porque vamos a dejar de usar los triángulos, bueno, pues tendremos que verlo. Pero es que partimos de la base de que no hay accidentes ni alcances por mala señalización prácticamente con víctimas mortales y claro que habrá algún accidente, pero dependen mucho más de la atención que está poniendo el conductor en la carretera que realmente de los dispositivos de señalización que se están utilizando. Eso es lo que dice la estadística que conocemos y también lo que dicen las mayores autoridades en seguridad vial en España."