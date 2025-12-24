El milagro de Guyana: supera a la Venezuela chavista en producción diaria de crudo

Si hace unos meses contábamos en Libre Mercado cómo los descubrimientos y la explotación de los yacimientos de petróleo habían incrementado la renta per cápita de Guyana en los últimos años (nada menos que un crecimiento del 700% en 10 años), hoy contamos cómo este país de Sudamérica ha superado ya en producción diaria de barriles de crudo a Venezuela, cuya actividad se ha desplomado entre el mes de octubre y diciembre. En este artículo te contamos las claves.

Como ya contábamos en el mencionado artículo, desde la Agencia Internacional de la Energía (AIE) "se pronosticaba que Guyana produciría una media de 720.000 barriles de crudo diarios, yendo de menos a más a lo largo del año. La previsión es que para enero se produzcan una media de 630.000 barriles diarios y que para finales de año se haya alcanzado y/o superado la barrera de los 800.000 barriles de crudo al día." Pues bien, ya podemos decir que Guyana ha superado con creces los 800.000 barriles de petróleo diarios para finales de año.

Así pues, y según datos de ExxonMobil (que es el único productor actual en el país sudamericano), tenemos que la producción diaria de petróleo en Guyana ha alcanzado los 900.000 barriles en el bloque Stabroek. Estas cifras no sólo es que mejoren las de Colombia, cómo se pronosticaba en el artículo del mes de marzo que podría ocurrir, sino que también superan con creces los resultados de Venezuela.

Guyana ya supera a Venezuela en producción diaria de crudo

De acuerdo con los datos publicados en el último informe de mercado del mes de diciembre de la Agencia Internacional de la Energía, Venezuela produjo en el mes de noviembre una media de 860.000 barriles por día, una cifra muy alejada de los 1.010.000 barriles que produjo de media en el mes de octubre. Así pues, vemos que se produjo una caída de 150.000 barriles entre un mes y otro, lo que supone una reducción del 14,85% en apenas un mes.

Un dato muy interesante es que, si hay países como Argentina o Brasil donde hay más vacas que personas, Guyana puede presumir de producir más barriles de petróleo diarios que habitantes tiene el país. Si tomamos los datos más recientes a nuestra disposición en cuanto a población, tenemos que en Guyana hay unas 835.986 personas aproximadamente, de manera que a diario se producen 1,07 barriles por habitante.

El país con más reservas de petróleo por persona

En cuanto a las reservas de petróleo, tenemos que Guyana dispone de una reserva de alrededor de 11.000 millones de barriles de crudo (según la AIE), lo que la convierte en la nación con mayores reservas de petróleo por habitante, con unos 13.174 barriles por persona. En el caso de Venezuela, que dispone de unas reservas de 304.000 millones de barriles (según la AIE), cada habitante "toca" a 10.666 barriles de crudo.

Así pues, podemos decir que la producción de barriles de petróleo en Guyana está creciendo a un ritmo vertiginoso y que ya ha conseguido superar incluso a un país como Venezuela, cuya producción diaria de barriles ha caído a lo largo del año, justo lo contrario que le ha ocurrido a Guyana.

Conviene también recordar que Guyana viene produciendo barriles de petróleo sólo desde el año 2019, cuando a finales de año empezó a desarrollar esta actividad, de manera que esto es sólo el principio para el país sudamericano y aún le queda mucho camino por recorrer, sin contar con que todavía se podrían confirmar nuevos hallazgos petrolíferos en el país.