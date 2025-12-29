Sánchez volverá a Davos en menos de un mes, la cumbre impulsora de la Agenda 2030

Todo apunta a que, pese a comenzar un nuevo año, en términos generales las propuestas económicas de los grandes lobbies y foros internacionales y, en concreto, del Gobierno de España, no cambiarán en lo sustancial. Así, en enero se celebrará una nueva edición del Foro de Davos, donde se espera que "líderes mundiales de los ámbitos gubernamental, empresarial, de la sociedad civil y académico se reunirán en Davos para entablar conversaciones orientadas al futuro, abordar los desafíos globales y establecer prioridades".

En este sentido, se acaba de confirmar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá un año más a este Foro internacional, que se celebrará en la localidad suiza de Davos entre el 19 y el 23 de enero de 2026, bajo el título 'Un Espíritu de Diálogo'. Concretamente, se espera que Sánchez viaje a dicha localidad los próximos días 20 y 21 de enero para acudir a este encuentro.

Cumbre antiliberal

Aunque el Foro de Davos congregue a los máximos responsables del poder político y económico de los países desarrollados, en realidad es una cumbre que, hasta el momento –con excepciones como la de Javier Milei–, ha estado dominada por el pensamiento antiliberal y las propuestas intervencionistas. De hecho, el Foro de Davos es uno de los grandes impulsores de la Agenda 2030.

Así las cosas, el programa elaborado para la edición de 2026 se centrará en cinco desafíos globales considerados "clave": la cooperación en un mundo en disputa, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, el despliegue responsable de la innovación y la creación de prosperidad dentro de los límites planetarios.

Pero el intervencionismo del Foro de Davos no se limita únicamente al ámbito económico. En realidad, los supuestos expertos que allí se reúnen pretenden implementar todo tipo de políticas que impulsen el control de los gobiernos sobre la ciudadanía. En este sentido, es paradigmático que en la última edición celebrada de esta cumbre casi un millar de expertos señalaron que el mayor desafío al que se enfrenta el mundo en la actualidad es la desinformación.

Ridículo internacional y presiones a empresarios

Con su presencia en estas cumbres internacionales, Pedro Sánchez trata de hacerse visible para los actores políticos y económicos más importantes del mundo. Además, trata de aparentar que, pese a los numerosos escándalos de corrupción que afectan al Ejecutivo, al PSOE y al círculo personal del presidente socialista, en el seno de su Gobierno aún prevalece la normalidad.

Sin embargo, lo cierto es que sus anteriores comparecencias han estado plagadas de ridículos internacionales y momentos de tensión. De este modo, cabe recordar cómo Sánchez atacó directamente a Josu Jon Imaz en la última edición del Foro de Davos después de que el ejecutivo de Repsol pidiera al comisario europeo no vetar el coche de combustión. Fue precisamente en esta misma edición de 2025 cuando el presidente español tuvo que ver cómo el auditorio quedaba prácticamente vacío en el momento de su comparecencia.

Milei arrasa en Davos

Quien sí ha plantado cara al discurso dominante en sus intervenciones ante el Foro de Davos es el presidente de Argentina, Javier Milei. En su primera comparecencia, tras haber llegado a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Milei llegó a afirmar que "Occidente está en peligro por el socialismo". Un año después, el presidente argentino regresó a Davos para denunciar directamente la labor de los responsables de esta cumbre. Así, defendió que "foros como este han sido promotores de la agenda siniestra" de la izquierda woke. Por este motivo, si finalmente decide intervenir en la edición de 2026, su conferencia será de las que susciten una mayor expectación.