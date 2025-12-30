¿Qué pasará con las balizas V16 que han perdido la homologación de la DGT?

A partir del próximo mes de enero, todos los conductores españoles tendrán que llevar en su vehículo una baliza V16 conectada siempre que circulen, con la única excepción de las motocicletas y aquellos vehículos que estén matriculados en otros países y se encuentren en situación de circulación internacional. Y, aunque en las últimas semanas la DGT haya anunciado que al principio habrá cierta flexibilidad al respecto, la entrada en vigor de esta obligación sigue adelante.

En este sentido, uno de los aspectos más llamativos de la iniciativa impulsada por la DGT es que las balizas V16 que los conductores estarán obligados a llevar en su coche, y a utilizar en caso de emergencia, deberán contar con conexión a la DGT y, además, estar homologadas y certificadas por este mismo organismo. Por ello, existe una lista en la que se detallan cuáles son las marcas y los modelos que cuentan con esta certificación.

El problema es que algunas de estas marcas y modelos que antes estaban incluidos en este listado han desaparecido del mismo. ¿Qué ocurrirá con los conductores que hayan comprado una de estas balizas que han perdido su certificación?

Certificado temporal

La baliza V16 no ha dejado de generar polémica entre los conductores españoles. Desde las posibles motivaciones que, de fondo, han podido impulsar a la DGT para poner en marcha esta iniciativa, hasta la propia aparente ineficacia de la baliza, en las últimas semanas se han sucedido las novedades en relación con la nueva obligación que entrará en vigor en enero de 2026. De hecho, un análisis del listado de las marcas y modelos certificados por la DGT elaborado por Libre Mercado demostró que distintas empresas están vendiendo los mismos modelos con importantes diferencias de precios.

La actitud de la Dirección General de Tráfico también ha causado el malestar y el desconcierto de muchos conductores. Aunque el director general de Tráfico, Pere Navarro, mantiene que la obligación de llevar la baliza V16 sigue en marcha, ha adelantado que al principio serán flexibles durante un periodo de adaptación. Asimismo, ante la confusión generada en relación a la validez de los triángulos, Navarro tuvo que admitir finalmente que estos dispositivos de señalización seguirán siendo válidos a pesar de la obligación de la V16.

No obstante, lo que podría preocupar especialmente a los conductores es qué ocurriría si han comprado una baliza que estaba incluida en el listado de las marcas y modelos certificados por la DGT y que ha sido eliminada del mismo, algo que ya ha ocurrido, pues la propia web de Tráfico incluye otra lista de marcas y modelos "con certificados con vigencia finalizada". Concretamente, entre éstas constan dos modelos de cuatro marcas diferentes: los modelos V16IoT y XL-HZ-001-VC de las marcas Don Feliz, The Boutique For Your Car, Ikrea y Call SOS.

A este respecto, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, explica en declaraciones a Libre Mercado que la normativa respectiva a la baliza V16 establece un sistema de garantías de calidad de estos dispositivos mediante el cual se exige a los fabricantes la certificación de sus productos para su comercialización. Así, según explica Arnaldo, la DGT certifica en un primer momento el prototipo presentado por los fabricantes y, posteriormente, se evalúa de nuevo el producto fabricado para su comercialización.

Así las cosas, dado el sistema establecido por la DGT para la evaluación de las balizas fabricadas, Arnaldo destaca que estos certificados son, en realidad, "certificados de verificación periódica", con los que Tráfico pretende asegurarse de que los dispositivos fabricados se ajustan al prototipo presentado y verificado inicialmente. Por tanto, subraya que la salida de la lista de marcas y modelos certificados implica que dicha acreditación que concede la DGT ha caducado.

De este modo, recomienda no comprar modelos de balizas cuya certificación haya caducado. Sin embargo, explica que la retirada de esta certificación es, en el fondo, un aviso para los fabricantes que no afecta a los conductores, que compraron esas balizas en un momento en el que sí tenían dicho certificado y, por tanto, respaldo legal. Así, detalla que este sistema radica en el control de la calidad de la producción y que, en cualquier caso, el fabricante debe garantizar la conectividad de las balizas que han sido comercializadas. Asegura además que los agentes de tráfico no pedirán a los conductores demostrar la homologación de las balizas que usen.

Con todo, de acuerdo con lo adelantado por Europa Press, los motivos de la retirada de homologación de estas cuatro marcas son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes, y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces.