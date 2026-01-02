Bulgaria entra en el euro

Bulgaria se ha convertido en el vigésimo primer país de la zona euro al abandonar oficialmente el lev y adoptar la moneda única, un cambio que afecta a 6,3 millones de personas y culmina un proceso iniciado con su adhesión a la Unión Europea en 2007.

La adopción del euro se ha producido a medianoche, momento en el que el lev ha dejado de ser la moneda nacional. El gobernador del Banco Nacional de Bulgaria, Dimitar Radev, ha señalado en un mensaje institucional que el euro "no es solo una moneda, es un símbolo de pertenencia", y ha afirmado que el país pasa a integrarse plenamente en el marco común de normas y responsabilidad de la eurozona.

Welcome to the euro family, Bulgaria 🇧🇬🤝🇪🇺 Today we celebrate the 21st member adopting our single currency 💶 Здравей, България! pic.twitter.com/MshQku2GRO — European Central Bank (@ecb) January 1, 2026

Aunque el objetivo de Sofía de incorporarse a la eurozona estuvo presente desde que Bulgaria ingresó en la Unión Europea el 1 de enero de 2007, fue a partir de julio de 2015 cuando los trabajos concretos para adoptar el euro comenzaron a avanzar con mayor intensidad. Este proceso quedó plenamente consolidado en julio de 2020, cuando el país accedió a la llamada "antesala" del euro tras integrar su moneda nacional en el Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC II).

De acuerdo con el calendario fijado para la adopción de la moneda única, desde el 8 de agosto pasado los precios de bienes y servicios en este país del mar Negro se muestran tanto en euros como en levas. Este sistema de doble indicación se mantendrá hasta el 8 de agosto de 2026, de modo que, a partir del 9 de agosto de ese mismo año, los precios pasarán a expresarse exclusivamente en euros.

Cómo será la transición al euro

Durante todo el mes de enero, los pagos podrán realizarse tanto en levas como en euros, aunque el cambio se devolverá únicamente en euros. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, los bancos cambiarán efectivo sin comisiones y al tipo fijo de 1 euro por 1,95583 levas. Además, todas las cuentas bancarias se han convertido automáticamente a la nueva moneda y los sistemas de tarjetas completaron el ajuste técnico durante la madrugada.

Desde comienzos de diciembre, los ciudadanos de Bulgaria han tenido la posibilidad de comprar monederos con las nuevas monedas de euro del país eslavo. Para las caras nacionales de estas monedas, se han seleccionado tres diseños diferentes, entre los que destaca el de la moneda de 2 euros, que incorpora el retrato de San Paisio de Hilandar, acompañado por el nombre del país y la palabra "euro" escritos en alfabeto cirílico, así como la inscripción "Dios proteja a Bulgaria" grabada en el canto de la moneda.

La entrada en la eurozona coincide con una situación política inestable. Bulgaria cuenta con un Gobierno en funciones tras la dimisión del Ejecutivo hace tres semanas, no tiene presupuesto aprobado y se encamina a celebrar unas nuevas elecciones anticipadas a finales de marzo, las octavas en cinco años. Según el barómetro europeo más reciente, el 49% de la población búlgara se muestra contraria a la adopción del euro. Bulgaria figura además entre los países con menor nivel de ingresos dentro de la Unión Europea, con un salario medio que ronda los 1.300 euros.

Preocupación por los precios

Una de las principales inquietudes entre la población es que el cambio de moneda provoque subidas de precios. La Ley del euro fija el tipo de conversión y obliga a que los redondeos se realicen a favor del consumidor.

Las mayores complicaciones se esperan entre las personas mayores y en áreas rurales. En localidades sin cajeros automáticos ni pagos con tarjeta, algunos vecinos han expresado su temor de confundirse con los nuevos billetes y cometer errores al calcular el cambio, especialmente en pensiones y pequeños comercios, según explican desde EFE.

Euro banknotes and coins officially entered into circulation in Bulgaria today, bringing the number of EU Member States using the single currency to 21. Read the press release https://t.co/tIoLqRYf7Z pic.twitter.com/TLx656s8jL — European Central Bank (@ecb) January 1, 2026

Con motivo de la entrada de Bulgaria en el euro, la sede del Banco Central Europeo en Fráncfort se iluminó con los colores de la bandera búlgara, inspirada por el Himno de la Alegría, la composición de Ludwig van Beethoven convertida en himno europeo. Permanecerá hasta el próximo 11 de enero en señal de unidad europea.