El español Hernández de Cos está entre los favoritos para presidir el BCE

El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se encuentra entre los favoritos para suceder a Lagarde al frente del BCE cuando en 2027 termine su mandato no renovable de ocho años. Así se desprende de la encuesta realizada por Financial Times a un total de 70 economistas procedentes del sector privado, grupos de expertos y universidades. En concreto, el 26% dijo que elegiría a Hernández de Cos para suceder a Lagarde.

Al respecto, el responsable de renta fija del gestor de activos alemán Union Investment afirmó que "Hernández de Cos es, en mi opinión, el candidato con mayor comprensión técnica de la política monetaria y la banca central", subrayando que nombrar a un "tecnócrata de carrera", como sería el caso de Hernández de Cos, enviaría "una fuerte señal de que Europa no vacilará y de que el euro seguirá siendo una moneda fuerte".

Por su parte, Knot, que ha sido gobernador del banco central holandés hasta el pasado mes de junio, recibió el apoyo del 24% de los encuestados. En este sentido, en respuesta a la encuesta realizada por Financial Times, uno de los economistas expertos de Bruegel, describía a Knot como un técnico y gestor con un "enfoque sólido y orientado a la estabilidad de la política monetaria" y "la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias cambiantes".

Otros candidatos

Por otra parte, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, recibió el apoyo del 14% de los encuestados. Por otra parte, el 7% de los economistas expresó su apoyo a Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE. Asimismo, cuatro de los encuestados eligieron otros posibles candidatos. En este sentido, Financial Times asegura que el gobernador del banco central francés, François Villeroy de Galhau, fue el único que fue sugerido dos veces.

Asimismo, desde Financial Times señalan que el 23% de los encuestados aseguró no tener ninguna preferencia para la sucesión de Lagarde al frente del BCE. Por otra parte, al margen de los 70 economistas que respondieron al estudio realizado por este medio, otros 18 expertos no quisieron responder acerca de sus preferencias en relación al próximo presidente del BCE.