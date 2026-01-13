Las bajas voluntarias se disparan y rondan los 3 millones al año

La situación del mercado de trabajo español no es tan halagüeña como nos quieren hacer ver desde el Gobierno. En Libre Mercado informamos de cómo la tasa de paro de España duplica la del conjunto de la UE y, al mismo tiempo, el 25% de los parados europeos son españoles. Además, no podemos olvidar que el Gobierno maquilla sus propias estadísticas mediante figuras como los fijos discontinuos, que no se incluyen entre los parados incluso cuando no están trabajando.

No obstante, otro de los indicadores que suponen una alerta en materia laboral es el número de dimisiones y bajas voluntarias que se producen cada mes en nuestro país. Según los datos publicados por la Seguridad Social, las renuncias están en estos momentos en cifras récord, habiéndose producido un repunte especialmente significativo tras la pandemia.

Se disparan las dimisiones

Los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social lo confirman. Las bajas voluntarias (dimisiones) se han disparado desde que Sánchez llegó a La Moncloa, superando los máximos de las series históricas. Las últimas cifras disponibles –correspondientes a noviembre de 2025– demuestran que el último año las dimisiones registraron un crecimiento del 7,5%, pasando de las 216.464 de noviembre de 2024 a las 232.700.

Como podemos comprobar a continuación, el incremento de las dimisiones se ha producido especialmente desde abril de 2021, cuando comenzó una tendencia al alza que aún hoy continúa. Así, mientras que junio de 2018 cerró con 205.305 bajas voluntarias, noviembre de 2025 terminó con un total de 232.700 dimisiones. Dicho de otro modo: las bajas voluntarias se han incrementado un 13,34% en este período.

Tesorería General de la Seguridad Social

En este sentido, en el acumulado de los once primeros meses del año –a falta de que se publiquen los correspondientes a diciembre de 2025–, en España se registraron un total de más de 2,8 millones, siendo lo más probable que, finalmente, se supere el total de dimisiones del año anterior. Lo cierto es que, de acuerdo con las estadísticas de 2024, en el año se acumularon 2.886.670 bajas voluntarias. En cambio, hasta noviembre de 2025 se registraron 2.855.678 dimisiones. De hecho, al final de 2023 se había acumulado 2.759.105 dimisiones. Por tanto, cabe esperar que en 2025 se haya marcado un nuevo máximo en el conjunto del año.

Tendencia al alza

Con todo, cabe destacar que lo más importante es la tendencia de la serie histórica y no tanto el dato absoluto de cada mes. Lo cierto es que en noviembre del último año se registró un descenso del número de bajas voluntarias a final de mes con respecto a los meses anteriores. Concretamente, en octubre las dimisiones alcanzaron las 266.457, mientras que en septiembre se registró un total de 306.939 bajas voluntarias. De hecho, en el mes de junio se acumularon 320.137 dimisiones.

Los datos disponibles confirman que el número de dimisiones de noviembre de 2025 fue el mayor acumulado de bajas voluntarias para un mes de noviembre. Así, el incremento ha sido del 53,6% en comparación con noviembre de 2018. Del mismo modo, el dato registrado el pasado mes de junio supuso el mayor del conjunto de la serie histórica. Por tanto, más allá de las fluctuaciones que se pueden ir produciendo a lo largo de los meses, vemos cómo la tendencia en el número de dimisiones sigue al alza.