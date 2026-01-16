Los negocios de China en Irán: el mayor aliado comercial del régimen de los ayatolás

Si hace unos días todas las miradas estaban puestas en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Trump, ahora lo está la teocracia islámica de Irán por la grave represión a la que está sometiendo a todos aquellos ciudadanos iraníes que protestan y se manifiestan contra el régimen, un sometimiento que ya ha dejado más de 500 muertos y más de 10.000 detenidos desde finales del año 2019, algo que ya hemos contado en Libertad Digital.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su apoyo a estas protestas y ha avisado de que castigará con aranceles a todos aquellos países que comercialicen con Irán. Donald Trump publicó esto en su cuenta de la red social Truth Social:

Donald J. Trump Truth Social Post 04:46 PM EST 01.12.26 Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This Order is final and conclusive. Thank… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 12, 2026

Como podemos ver en el post, Trump publicó que "con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 por ciento en todos los negocios que haga con Estados Unidos de América".

Ante esta situación, China ha mostrado su apoyo al régimen de Irán y su intención de preservar la estabilidad en dicho país. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, declaró esto el lunes al ser preguntada por las amenazas de Trump contra Irán: "Siempre nos hemos opuesto a la interferencia en los asuntos internos de otros países y siempre hemos mantenido que la soberanía y la seguridad de todos los países deben contar con protección total bajo el Derecho Internacional. Instamos a todas las partes a intensificar sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en Oriente Próximo."

Así pues, vemos que China parece muy interesada en mantener la estabilidad y el comercio con Irán. No obstante, ¿qué negocios tiene China con Irán?

China es el principal socio comercial de Irán

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Observatorio de Complejidad Económica (OEC) del año 2023 (último año disponible), tenemos que China es el principal socio comercial de Irán, tanto en cuanto a las exportaciones como con las importaciones.

A saber, en cuanto a las exportaciones de Irán, el 34,6% del total van a parar a China. Estas exportaciones tienen un valor económico de 4.590 millones de dólares y los principales productos que Irán exporta a China son "mineral de hierro", "polímeros de etileno", "cobre refinado" y "alcoholes acíclicos".

El 34,6% de las exportaciones de Irán van a China

Estos productos, como el mineral de hierro, ayudan a China a seguir produciendo acero a los niveles actuales, haciendo que el país asiático siga siendo el mayor productor mundial de acero del planeta (en 2023 el 54% de la producción mundial de acero se produjo allí). En el caso de los polímeros de etileno, estos se utilizan para la fabricación de envases (bolsas, botellas, etc.), embalajes para exportaciones, juguetes y productos de consumo diario. El cobre refinado se usa principalmente en cables eléctricos, transformadores, motores y sistemas de transmisión de energía. Por último, los alcoholes acíclicos sirven para nutrir a la industria química y petroquímica de China en la fabricación de plásticos, fibras sintéticas, etc.

Dentro de todos los productos que Irán suministra a China, hay uno muy importante: el petróleo. Según Kpler, empresa líder en el mundo en datos y análisis en tiempo real de los mercados de materias primas y energía, China habría adquirido en 2025 más del 80% del petróleo que Irán vende al extranjero, lo que representa 1,38 millones de barriles diarios de petróleo. Este dato es muy importante, pues supone el 13,4% del total de 10,27 millones de barriles diarios de petróleo que China importa por vía marítima.

Para encontrarnos con el siguiente socio comercial de Irán, tenemos que ir hasta Turquía, a donde se dirigen el 16,5% de las exportaciones de Irán. El tercer socio comercial en materia de exportaciones es la India, a donde se dirige el 7,7% de sus productos en el exterior. Por otro lado, en materia de importaciones, el segundo socio comercial de Irán es Emiratos Árabes Unidos (19,8% del total), aunque Turquía está en tercer lugar (10,5% del total de importaciones).

El 34,4% de las importaciones de Irán provienen de China

Al mismo tiempo, Irán adquiere de China hasta el 34,4% de todos los bienes que importa, que tienen un valor económico de 10.000 millones de dólares aproximadamente. Entre estos productos los que más destacan son el maíz, la soja, los teléfonos y los vehículos a motor, siendo estos dos últimos productos fundamentales para la modernización y el desarrollo del país.

En definitiva, la defensa de la estabilidad de Irán por parte de China no se debe a los deseos del régimen de Xi Jinping de respetar el "Derecho Internacional", sino de seguir asegurándose una importante fuente de petróleo para abastecer a su país de energía.