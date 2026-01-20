La última mentira de Oxfam sobre los multimillonarios

Cada vez hay más multimillonarios en el mundo, y su riqueza no deja de crecer. Así se desprende de un informe que Oxfam, como hace cada año, publica al inicio del Foro Económico Mundial en Davos. Según el documento, los aproximadamente 3.000 multimillonarios del mundo poseían el año pasado activos por valor de 18,3 billones de dólares estadounidenses. Desde 2020, afirma Oxfam, su riqueza ha aumentado en más de un 80 % en términos reales. Al mismo tiempo, Oxfam subraya que casi la mitad de la humanidad vive en la pobreza.

¿Es cierto? Oxfam intenta establecer una relación entre el aumento de la riqueza de los ricos y la pobreza. Esa relación existe, pero de una forma completamente distinta a la que sugiere Oxfam. Oxfam afirma que la mitad de la humanidad vive en la pobreza y basa esta afirmación en cifras del Banco Mundial. El Banco Mundial utiliza distintas definiciones de pobreza. Según una de ellas, que aplica un concepto más amplio de pobreza, el 45,5 % de la población mundial vivía efectivamente en la pobreza en 2025.

La medición de la pobreza

Pero ¿existe una relación con el hecho de que, según Oxfam, la riqueza de los multimillonarios haya aumentado tan bruscamente desde 2020? Según los mismos datos del Banco Mundial, el número de personas que vivían en la pobreza no aumentó entre 2020 y 2025, sino que descendió de forma significativa: cinco puntos porcentuales, del 50,5 % en 2020 al 45,5 % en 2025. Esto significa que, en los últimos cinco años, varios cientos de millones de personas en todo el mundo han vuelto a salir de la pobreza. La causa de ambos desarrollos es la misma: el crecimiento económico.

El número de personas que viven en pobreza extrema también descendió durante este periodo, según el Banco Mundial, del 11,4 % al 10,1 %. Por cierto, el descenso habría sido mucho mayor si el Banco Mundial no hubiera cambiado su método de cálculo. A mediados de 2025, el Banco Mundial elevó la línea internacional de pobreza en torno a un 40 %, lo que llevó a que la proporción de personas que viven en pobreza extrema aumentara hasta algo más del diez por ciento. Para 2025, el Banco Mundial estima que alrededor de 831 millones de personas viven en pobreza extrema con el nuevo método. Esta cifra es un 50 % superior a la que resultaría si el Banco Mundial no hubiera cambiado el método de cálculo y se hubiera limitado a ajustar la línea de pobreza en función de la inflación. Con el método antiguo, la cifra habría sido de 540 millones, o el 6,5 %.

La caída histórica

Antes de que surgiera el capitalismo, la mayoría de las personas del mundo vivían en pobreza extrema. En 1820, la proporción seguía siendo del 90 %. El capitalismo logró reducir esta cifra hasta el 37,9 % en 1990. El descenso de la pobreza se aceleró aún más después de 1990 como resultado de reformas orientadas al mercado en países como China, India y Vietnam, así como del colapso del socialismo en la Unión Soviética y Europa del Este. La proporción de personas que viven en pobreza extrema cayó al 29,3 % en 2000, al 15,7 % en 2010 y al 8,5 % en 2024, antes de volver a aumentar recientemente debido al cambio en el método de cálculo. Sin este cambio, la proporción de personas que viven en pobreza extrema habría descendido al 6,5 %, el nivel más bajo jamás registrado.

Ricos y crecimiento

¿Ha aumentado con fuerza la riqueza de los superricos? Sí. En el mismo periodo en el que la proporción de personas que vivían en pobreza extrema cayó del 29,3 % en 2000 a algo más del diez por ciento —o al 6,5 % sin el cambio metodológico—, la riqueza real de los multimillonarios aumentó un 840 %. Según la creencia de suma cero, que sostiene que los ricos se hacen más ricos a costa de los pobres, esto no debería haber ocurrido. ¿De dónde, según esta lógica, se supone que procede la riqueza adicional de los superricos si el número de personas que viven en pobreza extrema disminuyó tan drásticamente en el mismo periodo?

Quienes creen en el pensamiento de suma cero y afirman que los ricos se hicieron más ricos a costa de los pobres no pueden explicar cómo pueden aumentar al mismo tiempo tanto el número como la riqueza de los ricos mientras disminuye el número de pobres. La razón de ambos desarrollos es la misma: el crecimiento económico. Mientras que los defensores de la suma cero ven la economía como un pastel de tamaño fijo que luego debe "repartirse" de forma justa, el crecimiento económico conduce a una disminución del número de pobres y a un aumento tanto del número como de la riqueza de los ricos.

Es un escándalo que la mayoría de los periodistas informen año tras año sobre las cifras de Oxfam, a pesar de que se ha demostrado repetidamente que carecen de cualquier base científica, como ya he mostrado en mi libro Los ricos ante la opinion pública. Rainer Zitelmann es autor de libros como Hitler y la revolución, El capitalismo no es el problema, es la solución, Los ricos ante la opinión pública o Libertad financiera.