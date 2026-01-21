Los descarrilamientos de trenes se disparan más de un 200% con Sánchez

El accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz ha centrado la atención mediática sobre la deficitaria inversión llevada a cabo por el Gobierno de España en el mantenimiento de la red de ferrocarriles. Precisamente, en Libre Mercado hemos detallado que, mientras aumentaba el número de usuarios y nuevas empresas entraban a competir tras la liberalización del sector, la inversión del Ejecutivo de Sánchez se ha reducido un 42,5% en relación con el total de kilómetros de vías que hay en España.

Aumento de los accidentes

Bajo el mandato de Pedro Sánchez, el número de accidentes ferroviarios se ha incrementado notablemente. De hecho, la cantidad de descarrilamientos que se producen cada año también ha registrado un aumento en los últimos años. Así lo confirman los datos proporcionados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en sus memorias anuales.

Concretamente, en el año 2024, de un total de 128 sucesos, 97 fueron accidentes. Del mismo modo, en 2023 hubo 116 accidentes de un total de 126 sucesos analizados por la CIAF. Del mismo modo, en 2018 se notificaron 52 sucesos, de los cuales 40 resultaron ser accidentes, mientras que en 2014 hubo 47 accidentes de un total de 73 sucesos notificados.

Por tanto, aunque es cierto que en el año 2024 el número de accidentes se redujo un 16%, entre el año 2018 y el 2024 los accidentes se incrementaron un 86,5%. Del mismo modo, ampliando el período de tiempo, podemos comprobar que en la última década, entre 2014 y 2024, el número de accidentes ha crecido un 33%.

Si nos centramos únicamente en los descarrilamientos, podemos comprobar que en el año 2024 se registraron un total de 22 descarrilamientos sin víctimas. Un año antes, en 2023, la CIAF informaba de que se habían producido 25 descarrilamientos, con dos heridos leves. Asimismo, en 2018 se tuvo conocimiento de un total de 7 accidentes por descarrilamiento que, no obstante, no se cobraron ninguna víctima. Con todo, en 2014 el número de descarrilamientos notificado fue de 9, aunque la CIAF únicamente decidió investigar 5 de ellos.

En consecuencia, en 2024 el número de descarrilamientos disminuyó un 12%. No obstante, en comparación con el año 2018, este tipo de incidente se disparó un 214%. Asimismo, en los últimos diez años, desde 2014, los descarrilamientos crecieron un 144%.

¿Qué entendemos por accidente?

En sus respectivas memorias anuales, la CIAF explica que, entre los accidentes, se contabiliza "todo suceso repentino, no deseado ni intencionado, o una cadena de sucesos de ese tipo, de consecuencias perjudiciales". De esta forma, los accidentes se dividen entre colisiones, descarrilamientos, accidentes en pasos a nivel, daños causados a personas por material rodante en movimiento, incendios y otros.

Así las cosas, la Comisión decide investigar estos sucesos en función de la importancia del accidente, valorando además si forma parte de una serie de accidentes con repercusión en el sistema en su conjunto, su repercusión en la seguridad ferroviaria y la petición de los administradores de la infraestructura, de las empresas ferroviarias o de la autoridad responsable de la seguridad.