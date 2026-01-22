Buenas noticias para los cafeteros… al menos en los mercados internacionales. El precio mundial del grano de café bajó cerca de un 8% en diciembre, cortando una racha de subidas que había llevado las cotizaciones a máximos históricos. Sin embargo, ese alivio todavía no se nota en la cesta de la compra: en los supermercados españoles, el café sigue caro y es uno de los productos que más ha subido en el último año.

Según la Organización Internacional del Café (ICO), los precios han vuelto a niveles similares a los de finales de 2024 gracias a una combinación de factores: mejores perspectivas de cosecha, menor incertidumbre política, la depreciación del real brasileño —que anima a los productores a vender— y decisiones regulatorias que han reducido la presión sobre el comercio internacional. Desde mediados de noviembre, la tendencia es claramente a la baja.

También influyen las previsiones que apuestan por una mayor oferta global. Estados Unidos ha revisado al alza la producción mundial de café, y las exportaciones repuntaron en noviembre, sobre todo en Asia y África. Todo ello ha contribuido a relajar un mercado que venía muy tensionado.

¿Por qué entonces no baja el café en el súper?

Porque los precios al consumidor van con retraso. Es una de las claves que señalan los bancos centrales: cuando sube la materia prima, el encarecimiento se traslada rápido al lineal; cuando baja, la corrección tarda mucho más en llegar.

De hecho, el café cerró 2025 como la bebida que más subió de precio en España, con un aumento del 16,3% interanual y acumula una subida histórica de más del 130% en los últimos cuatro años en algunas variedades de café molido. Un paquete de 250 gramos marca blanca que antes costaba poco más de un euro ronda ahora los tres. Los cafés de marca ya superan en algunos casos los 4 euros, y formatos como el soluble o las cápsulas se disparan aún más, lo que hace que los consumidores se lo tengan que pensar dos veces antes de poner la cafetera.

Una inflación muy concentrada

El Banco Central Europeo lo resume con claridad: la inflación alimentaria ya no es general, sino que está muy concentrada en algunos productos. Café, cacao, azúcar, carne y huevos son los grandes "culpables" de las subidas de la cesta de la compra en 2025, pese a representar una parte pequeña del total de alimentos.

En el caso del café y el cacao, el motivo de la subida está en las condiciones meteorológicas. Brasil, el principal productor mundial de café arábica, sufrió en 2025 una terrible sequía, calor extremo, todo ello seguido de episodios de heladas. Vietnam, clave para el café robusta —el que se usa en muchas mezclas y en el café soluble—, padece la misma situación tras varios años de sequías e inundaciones.

¿Cuándo se notará en el bolsillo?

Si la tendencia a la baja se mantiene en los mercados internacionales, lo normal es que acabe trasladándose al consumidor. Pero será de forma lenta y desigual porque muchos contratos se cerraron hace tiempo a precios altos. A esto hay que sumar los costes de transporte, energía, envasado y distribución. Así que todo apunta a que el café seguirá siendo caro durante bastante tiempo.