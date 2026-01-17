Menú
Estos son los 10 alimentos que más subieron de precio en el último año

El INE acaba de publicar los datos de inflación a cierre de 2025. Así, la tasa anual del IPC en diciembre fue del 2,9%. De este modo, se confirma que la media de inflación del año alcanzó el 2,7%. No obstante, resulta especialmente llamativo el encarecimiento de algunos alimentos. En Libre Mercado hemos analizado las cifras ofrecidas por el INE al respecto.

Otras carnes
1 / 10

Otras carnes

El conjunto de “otras carnes" se ha encarecido un 5,8%.

Pescado congelado
2 / 10

Pescado congelado

Del mismo modo, el precio del pescado congelado se ha disparado un 6,2%.

Frutos secos
3 / 10

Frutos secos

Los frutos secos son ahora un 7% más caros.

Legumbres
4 / 10

Legumbres

Las legumbres se han encarecido un 7,3%.

Carne de ovino y caprino
5 / 10

Carne de ovino y caprino

Por su parte, el precio de la carne de oveja y de cabra ha crecido un 7,4%.

Otros aceites
6 / 10

Otros aceites

El conjunto de “otros aceites" es hoy un 9,7% más caro.

Chocolate
7 / 10

Chocolate

El chocolate se ha encarecido un 12,7%.

Café
8 / 10

Café

El precio del café ha aumentado un 16,3%.

Carne de vacuno
9 / 10

Carne de vacuno

El precio de la carne de vacuno se ha disparado un 17,2%.

Huevos
10 / 10

Huevos

Los huevos se han encarecido un 31,3%.

