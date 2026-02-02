Inés Hernand se ríe de los pensionistas del baby boom: "Se van a morir"

La sostenibilidad del sistema de pensiones hace mucho tiempo que está en entredicho. Un sistema de reparto como el español depende, necesariamente, de que haya más cotizantes que pensionistas si quiere garantizar el futuro de las prestaciones y, al mismo tiempo, evitar someter a una asfixia fiscal a los trabajadores. Sin embargo, la ratio entre trabajadores y beneficiarios en España se ha ido reduciendo drásticamente en las últimas décadas. Y lo peor es que esta tendencia continuará agravándose inevitablemente.

Por tanto, es evidente que se ha de afrontar una reforma del sistema de pensiones de carácter estructural. Sin embargo, desde la izquierda se han empeñado en defender que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible aumentando los impuestos y las cotizaciones. No obstante, resulta especialmente curioso otro de los motivos que para la izquierda supone un alivio respecto al futuro de las pensiones: el hecho de que, en algún momento, el número de jubilados comenzará a descender dado el fallecimiento de quienes pertenecen a la generación del baby boom.

Mofas sobre la muerte de pensionistas

En Libre Mercado hemos destacado que el economista de izquierda radical Eduardo Garzón ya apuntó a que la solución para la sostenibilidad de las pensiones vendría de la mano del fallecimiento de los pensionistas. En una respuesta a Juan Ramón Rallo y Espinosa de los Monteros, Garzón calificaba de "paranoia de truco" las estimaciones sobre el conjunto de compromisos y deudas del Estado español, argumentando que "me estás sumando como deuda, y encima lo llaman pública, todo lo que el Estado le va a pagar a los pensionistas de aquí hasta que se mueran, que, por cierto, no sabe cuándo se van a morir".

Ahora ha sido la presentadora Inés Hernand quien se ha mofado de la muerte de los pensionistas en un podcast en el que entrevistó al presidente de Gestha, Carlos Cruzado. Concretamente, Hernand aprovechaba para preguntar al experto por la sostenibilidad del sistema de pensiones e inquiría si la "pirámide invertida de población" –mientras hacía el popular gesto de las comillas con los dedos, como si dicha inversión fuera falsa– afectaría al futuro de las pensiones que se pagan en nuestro país. Así, Cruzado comenzaba argumentando que los avisos acerca de la insostenibilidad de este sistema comenzaron hace décadas.

No, no te vas a quedar sin pensión por mucho que se estén jubilando los baby boomers🫵🏼 pic.twitter.com/RFJNTGDEh0 — Saldremos Mejores (@SaldremosMejor) February 2, 2026

"Vengo oyendo esto de la insostenibilidad del sistema de las pensiones desde hace mucho tiempo", comenzaba diciendo el técnico de Hacienda, que incidía en que "recuerdo que se decía y había informes –curiosamente en muchos casos de entidades de fundaciones ligadas a grandes empresas, a grandes bancos– que nos decían que al año 2000 iba a quebrar, no iba a llegar el sistema". De este modo, alegaba que, veinticinco años después, el sistema continúa funcionando. En este contexto, Cruzado subrayaba que "España es uno de los países donde menos fondos de pensiones privados hay de la Unión Europea" con el fin de señalar que "los intereses en ese sentido son bastante elocuentes".

Así las cosas, el técnico de Hacienda admitía que "con el baby boom, efectivamente, hay unos años –ya ha empezado– de jubilaciones de esta generación que supone un incremento de las pensiones, pero también hay que tener en cuenta que esto se va curando con los años". Así, añadía al mismo tiempo que "en unos años la generación baby boom irá desapareciendo y, por tanto, va a haber mucha menos gente cobrando pensiones" De este modo, por su parte, Inés Hernand comentaba al respecto, en tono jocoso, que, según explicaba el experto, podía estar tranquila porque "se van a morir", haciendo referencia a los pensionistas.

Por otra parte, Cruzado defendía que "durante el tiempo en que las cotizaciones sociales no dan para las pensiones, no hay ningún problema en que sean los impuestos los que estén compensando esa diferencia, que es lo que viene ocurriendo". Además, añadía: "hay un dato muy interesante, que lo da Fedea: el 60% de los ciudadanos reciben más de lo que aportan".

No obstante, lo cierto es que, como hemos publicado en Libre Mercado, según un informe elaborado por Jesús Fernández-Villaverde, "el valor presente descontado de las pensiones contributivas es entre un 45% y un 60% más alto que el valor presente de las cotizaciones contributivas porque la TIR anual del sistema es entre 1,5% y 2,2% más alta que la tasa de descuento sostenible". Al mismo tiempo, cabe recordar que la AIReF –un organismo nada sospechoso de tener intereses económicos relacionados con los fondos de pensiones– estima que se producirá "un incremento del gasto de 3,4 puntos de PIB entre 2022 y 2050, al pasar del 12,7% en 2022 al 16,1% del PIB en 2050".