Sánchez pacta con el PNV un acuerdo sobre los desahucios que discrimina al propietario

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue alcanzando acuerdos guiado únicamente por el interés político. De este modo, el Ejecutivo ha pactado con el PNV ampliar el denominado "escudo social" supuestamente a los propietarios que cuenten con una sola vivienda en alquiler. Así lo ha comunicado este martes la formación que preside Aitor Esteban, que sostiene que, con ello, se logra dejar "exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad". Está no es la primera vez que el Gobierno anuncia medidas de protección para los propietarios, que en la práctica no se han cumplido, como son las compensaciones estatales para los caseros con inquilinos morosos que lleva promocionando 6 años.

Discriminación entre propietarios

Al respecto, el PNV recuerda que esta medida emana, precisamente, de la iniciativa del partido nacionalista. Concretamente, destaca que "la nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno español incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco y exonera de esta obligación a aquellos propietarios que solo tienen una o dos propiedades, siendo una de ellas la vivienda habitual y la otra la que tienen en alquiler".

Lo cierto es que esta medida supone una discriminación entre propietarios que pretende beneficiar únicamente a aquellos que cuenten con una sola vivienda puesta en alquiler, dejando desamparados al resto de propietarios del país. De hecho, el PNV subraya este hecho y explica que "el Grupo Vasco ha peleado para que no se equipare a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o los fondos buitre hasta lograr que el Gobierno español los diferencie y evite con esta nueva redacción que se conviertan en nuevos ciudadanos o ciudadanas vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado".

En este sentido, el PNV incide en que la formación seguirá presionando al Ejecutivo para aprobar medidas en este ámbito inspiradas en el idearios y las exigencias del partido nacionalista. "El Grupo Vasco valora que el Gobierno español haya aceptado este acuerdo de mínimos, con la confianza de que esto permita a los grupos parlamentarios seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social", aseveran en el comunicado.

Así la cosas, fuentes gubernamentales han confirmado también que el Ejecutivo se plantea la posibilidad de aprobar este martes en Consejo de Ministros un decreto con la revalorización de las pensiones y otro con el resto de medidas del decreto ómnibus que no fue convalidado en la Cámara Baja tras la negativa de PP, Vox, Junts y UPN. Así, el Gobierno finalmente separaría la subida de las pensiones del resto de medidas del llamado "escudo social", entre las que se encuentran las medidas que, de facto, protegen a los okupas, como son la moratoria antidesahucios para personas vulnerables o la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a familias vulnerables.