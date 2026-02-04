El oro que Zapatero vendió por migajas valdría ahora más de 32.000 millones a pesar de la caída

Si hay un activo financiero que en los últimos seis meses ha experimentado un gran incremento de su valor, ese es el oro. Este activo, que para muchos inversores es considerado un valor refugio, ha pasado de tener un valor por onza de 2.883 euros el 1 de agosto de 2025 a un valor de 4.187 euros por onza en el momento en el que se escribe este artículo. De esta forma, vemos que en tan sólo medio año se ha producido un incremento del 45,2%, todo a pesar del descalabro sufrido por este metal precioso en los últimos días, tal y como se puede ver en este gráfico.

Es en estos momentos cuando el oro vuelve a estar tan de moda y nos viene a la mente la gran venta de este activo que acometió el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero entre los años 2004 y 2007.

Se vendieron 7,7 millones de onzas entre 2004 y 2007

De acuerdo con los informes anuales del Banco de España de los años 2004 y 2007, se produjo una reducción en las reservas de oro del 46,2%, pasando de tener el Banco de España unas reservas de oro de 16,826 millones de onzas de oro en 2004 a unos 9,05 millones de onzas de oro a cierre de 2007. Esto quiere decir que se vendieron aproximadamente 7,7 millones de onzas de oro.

Teniendo en cuenta el precio del oro entre 2004 y 2007, que osciló entre los 300 euros y los 545 euros, se podrían haber ingresado entre 2.310 y 4.197 millones de euros en total por la venta de 7,7 millones de onzas de oro. Así pues, y observando que el precio actual del oro ronda los 4.187 euros que hemos mencionado anteriormente, tenemos que en la actualidad se podrían conseguir en torno a 32.239 millones de euros por la venta de esas 7,7 millones de onzas de oro.

Hoy ese oro vale mucho más

De esta forma, vemos que las arcas públicas han dejado de ingresar en torno a 30.000 millones de euros aproximadamente. Para más inri, el que fuera ministro de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, Pedro Solbes, sacó pecho por esta venta al decir que: "El objetivo es vender el oro, un activo que jugó un papel fundamental como elemento de reserva pero que está desapareciendo, ya que no es un activo rentable".

Muchos lectores recordarán a este ministro de Economía por ser quien habló de "brotes verdes" en medio de la mayor crisis económica de la historia de España en el siglo XXI, mientras que en el año 2007 dijo frases como "la burbuja inmobiliaria no va a pinchar" o que "los efectos de la crisis hipotecaria estadounidense tendrán un impacto relativamente pequeño en la economía española", como ya contamos en Libre Mercado en 2013 en este recopilatorio de frases lapidarias de Solbes.

En resumidas cuentas, el Gobierno de Zapatero no sólo nos metió en la mayor crisis económica de la historia reciente de España, sino que malvendió una gran cantidad de oro que no supuso una gran inyección de dinero para las cuentas públicas y que hoy se podría vender a un precio mucho mayor que en 2004 o 2007.