El absentismo en la construcción se dispara: pierden casi tres semanas al año

El absentismo laboral se ha disparado en los últimos años de forma extraordinaria, alcanzando máximos históricos. De esta forma, cada día 1,6 millones de personas se ausentan de su puesto de trabajo, por lo que la tasa de absentismo se ha incrementado desde el 5,5% registrado en 2019 hasta el 8,8% en 2025. Concretamente, uno de los factores más destacables es el número de bajas por salud mental, que en el caso de los jóvenes registran un aumento del 325% desde 2015. Asimismo, resulta llamativo también que se concentren en las vacaciones buena parte de las ausencias.

Este problema afecta a todos los sectores de nuestra economía. Sin embargo, la ausencia de los empleados puede variar en función de la actividad económica a la que se dedique la empresa. Así, cabe destacar que en el caso del sector de la construcción, donde la edad de los trabajadores ha aumentado notablemente en los últimos años, los motivos por los que los empleados no acuden a su puesto de trabajo difieren significativamente de aquellos sectores en los que se concentra una mayor cantidad de jóvenes.

Absentismo en la construcción

Este lunes se ha presentado el último informe elaborado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) sobre el absentismo. La organización alerta de que "el absentismo en el sector se ha disparado hasta el 6,2% y de que su coste ya escala por encima de los 3.500 millones de euros". En este sentido, se detalla que "el absentismo laboral en el sector de la construcción se situó en 2025 en casi 113 horas anuales por asalariado, el doble que hace diez años, lo que equivale a la pérdida de 14 jornadas laborales de ocho horas o prácticamente tres semanas de trabajo por empleado".

Así las cosas, la organización subraya que "las horas no trabajadas en el sector han alcanzado el porcentaje más alto registrado hasta la fecha y se sitúan muy por encima del 3,6% observado en 2018". De esta forma, explican que, de acuerdo con estas cifras, "por cada 16 trabajadores contratados, solo trabajan efectivamente 15, de modo que más de 70.000 asalariados del sector no trabajaron durante el pasado año ni una sola hora por causas de absentismo". Además, el informe demuestra que el número de horas no trabajadas pero sí pagadas aumentó un 23% desde el año 2018, mientras que las horas efectivamente trabajadas se han reducido un 1,5%.

CNC

Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la principal causa del incremento del absentismo en el sector de la construcción es el aumento de las bajas por incapacidad temporal. Estas bajas concentran el 72% del crecimiento del absentismo y, de acuerdo con el informe elaborado por la patronal, "desde 2018, las horas perdidas por este motivo se han incrementado un 75%, de manera que cada trabajador perdió en 2025 cinco días más de trabajo que siete años antes por motivos de Incapacidad Temporal".

Todo ello redunda de forma negativa en los costes que tienen que hacer frente las empresas del sector. Concretamente, de acuerdo con el informe elaborado por la CNC, el coste total estimado del absentismo para el sector de la Construcción alcanza actualmente la cifra de 3.565 millones de euros anuales —que equivale al 1,7% de las ventas del sector y supone una carga superior incluso al Impuesto sobre Sociedades–: dos tercios son soportados por las empresas pequeñas, otro 20% corresponde a las medianas y el 16% recae sobre las grandes empresas. No obstante, la patronal subraya que "en todos los casos son cifras que prácticamente triplican el coste total del absentismo de 2018".

CNC

Asimismo, la patronal de la construcción enfatiza en su informe que "estas cifras no agotan el daño económico que provoca el absentismo, porque faltarían computar los costes que asumen las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la propia Seguridad Social y otros costes de difícil cuantificación". En cualquier caso, la CNC explica que "en solo siete años, el coste directo para las empresas se ha casi triplicado, con un incremento acumulado de 177% desde 2018". Por su parte, los costes indirectos alcanzaron los 20.500 euros por empresa constructora tras incrementarse un 142%.

Causas del absentismo

En su informe, la CNC también expone cuáles son las principales causas del absentismo en la construcción. En primer lugar, la patronal explica que existe una relación positiva entre la tasa de absentismo y el ciclo económico. Por otra parte, también ha contribuido a incrementar el absentismo la mayor duración de las listas de espera quirúrgicas. Además, como tercer factor fundamental, la CNC destaca el aumento de las listas de espera para especialistas. Sin embargo, también ha influido en gran medida el envejecimiento de los trabajadores.

Al respecto, la patronal explica que "es conocido el progresivo envejecimiento de la población española, proceso demográfico de larga data" y recuerda que "muchas veces suele olvidarse que los diversos colectivos que componen la población total también están afectados por el incremento de la edad media", subrayando que uno de ellos es el de los trabajadores. "En el caso particular de los ocupados en la Construcción, la edad media aumentó casi 7 años entre 2008 y 2025, desde 38,5 hasta 45,4 años", explica la CNC, que detalla cómo "la mayor edad media conlleva una probabilidad más elevada de aparición de enfermedades, impactando, por lo tanto, en un incremento de las horas no trabajadas por IT".

CNC

Finalmente, como quinto factor que explica el absentismo, el informe de la patronal incluye también la prolongación de permisos legales y creación de otros nuevos. En este sentido, la CNC detalla que la mayor tasa de absentismo en España en comparación con el resto de Europa se explica porque nuestro país tiene un mayor número de días festivos que varios países de la UE y, además, porque "la legislación española contempla permisos remunerados que en países de nuestro entorno no están siquiera legislados", a lo que se añade la extensión del permiso por paternidad y la creación de nuevos permisos y extensión de otros ya existentes.